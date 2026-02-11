Diputados Aprueban Acuñación de Tres Monedas Conmemorativas del Mundial 2026; ¿Cómo Serán?

La Cámara de Diputados aprobó la creación de tres monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

Patricia Flores Elizondo, diputada de Movimiento Ciudadano, informó la esencia de la determinación tomada en San Lázaro.

Que el Banco de México acuñe monedas conmemorativas por la Copa Mundial de la FIFA 2026 es un gesto que va más allá del metal y del valor nominal, es una forma de guardar en la memoria colectiva uno de esos momentos que nos unen sin preguntar de dónde venimos ni a quién apoyamos

El documento detalló que la celebración de la justa mundialista, por su magnitud, alcance y proyección global, representa un evento de trascendencia y por ello se justifica la emisión de estas piezas numismáticas.

¿Cómo serán las monedas mundialistas?

La iniciativa presidencial enviada a la Cámara de Diputados establece la emisión de tres monedas, dos de ellas de colección y una más que estará en circulación.

Una moneda de oro puro, con valor nominal de 25 pesos.

Una moneda de plata, con valor nominal de 10 pesos.

Una moneda bimetálica, con valor nominal de 20 pesos, planeada para estar en circulación.

Como todas las monedas, en el anverso estará el Escudo Nacional y en el reverso el diseño que determine el Banco de México, relacionado con la Copa Mundial 2026.

Fernando Castro, diputado de Morena, afirmó que la acuñación permitirá mostrar la cultura y esencia del país.

Les pedimos a todas y a todos ustedes su voto en razón de que este esfuerzo colectivo lo que plantea es que acuñemos en una moneda, como ha quedado debidamente explicado, nuestra tradición cultural y nuestra esencia, que brille México en la moneda, pero que brillen nuestros principios, que brille México en la paz, esforcémonos todos

El dictamen fue aprobado por 452 votos de todos los partidos y uno en contra del emecista Gibrán Ramírez, y fue turnado al Senado para su análisis.

