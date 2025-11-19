Muere Alfredo Elías Ayub, exdirector de la CFE
Alfredo Elías Ayub, ex director de la Comisión Federal de Electricidad de 1999 a 2011, murió este miércoles 19 de noviembre a los 75 años
La noticia fue informada por la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, que destacó la trayectoria de Elías Ayub en el desarrollo de la infraestructura energética en el país.
El ex presidente Felipe Calderón indicó que el ingeniero civil fue un destacado servidor público y externó sus condolencias a la familia, en especial al empresario Arturo Elías Ayub, hermano del ex funcionario.