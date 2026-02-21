Nace "Somos México": Guadalupe Acosta Naranjo Asume la Dirigencia del Nuevo Partido

Este sábado quedó constituido formalmente Somos México como un nuevo partido político de derecha. Durante el evento, la asamblea oficializó la estructura de su liderazgo nacional al elegir a Guadalupe Acosta Naranjo como presidente y a Cecilia Soto como secretaria general, quienes encabezarán los esfuerzos de la agrupación para obtener su reconocimiento oficial ante las autoridades electorales.

Tras rendir protesta, Acosta Naranjo definió a Somos México como un proyecto que nace con el objetivo de rescatar la vida institucional del país, la cual, aseguró, se ha visto "corroída durante estos siete años de tenaz autoritarismo".

Casa común

El nuevo dirigente enfatizó que esta plataforma pretende ser un espacio de encuentro y convergencia para ciudadanos que perciben un deterioro en las libertades democráticas actuales. En cuanto a su identidad política, el presidente nacional de la organización destacó que será una "casa común" abierta a todas las corrientes.

Organización ‘Somos México’ Presenta a Diputados Plan de Reforma Electoral

En sus palabras, el partido busca integrar tanto a quienes profesan una ideología de derecha democrática como a los impulsores de la socialdemocracia y el centro, extendiendo la invitación incluso a personas que no se sienten identificadas con etiquetas ideológicas tradicionales.

Los representantes de Somos México tienen hasta el cierre de este mes para presentar formalmente la solicitud de registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Este paso administrativo es el requisito final para que la organización pueda participar legalmente en las contiendas electorales venideras como un partido con plenos derechos y obligaciones.

Historias recomendadas:

EUA no Sería lo Mismo Sin el Trabajo de los Mexicanos, Asegura Sheinbaum

Detienen a 14 Presuntos Integrantes del CJNG en Veracruz