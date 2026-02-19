¿Brote de Sarampión Cancela Citas en el INE? Toman Medidas luego de Contagio en el Instituto

El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció las medidas que tomarán luego de que hubo un contagio en el Instituto, en N+ te contamos qué pasó y si el brote de sarampión causará que se cancelen las citas.

En un comunicado expresaron que la salud de sus trabajadores es importante, por esa razón anunciaron un plan de acción ante el registro de un contagio. La autoridad electoral reiteró que, hasta ahora, no existen nuevos casos confirmados dentro de sus instalaciones.

En ese sentido, la institución informó que las acciones tienen carácter estrictamente preventivo y se alinean con las recomendaciones emitidas por autoridades sanitarias federales y locales frente al repunte de casos registrado desde 2025.

Estas son las medidas del INE por sarampión

El INE estableció que para cuidar de la salud general implementaron diversas medidas, las cuales contemplan lo siguiente:

Como estrategia preventiva, el INE implementará una jornada interna de vacunación el día 19 en su complejo de Tlalpan, dirigida a trabajadores de 49 años o menos que necesiten completar o reforzar su esquema de inmunización. Considera que en N+ te compartimos previamente cómo puedes ver si ya cuentas con el biológico: ¿Cómo Saber si Ya Tienes la Vacuna contra el Sarampión? Autoridades de Salud Explican Proceso .

el día 19 en su complejo de Tlalpan, dirigida a trabajadores de 49 años o menos que necesiten completar o reforzar su esquema de inmunización. Considera que en N+ te compartimos previamente cómo puedes ver si ya cuentas con el biológico: . Además, se desarrollará un censo interno para detectar oportunamente síntomas compatibles con sarampión y canalizar de inmediato cualquier caso sospechoso a valoración médica.

Uso de gel antibacterial en accesos y salidas.

Uso de cubrebocas en espacios cerrados.

Evitar contacto físico y aglomeraciones.

Campaña interna de información sobre síntomas y prevención.

¿El INE cancelará las citas?

Hasta el momento, el INE no ha anunciado la cancelación generalizada de citas para trámites ciudadanos. Sin embargo, el organismo determinó reducir la presencia física de personal en oficinas mediante un esquema temporal de trabajo a distancia (home office), lo que podría generar ajustes operativos en algunas sedes.

Durante los próximos cinco días, únicamente deberán acudir de forma presencial quienes desempeñen funciones esenciales que no puedan realizarse a distancia. El resto del personal trabajará en home office.

