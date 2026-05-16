Nacen Primeras Crías de Bisonte Americano Reintroducido en Sonora

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, informó en un mensaje en redes sociales que el regreso del bisonte americano, comienza a dar resultados, después 200 años de haber desaparecido de la vida libre en el país.

Indicó que recientemente nacieron las primeras crías dentro de esta población reintroducida en Sonora.

Precisó que la temporada de parición inició hace 20 días y ya se han registrado 23 crías entre Rancho Uno y San Bernardino.

Estimó, además que este año la cifra de nacimientos, pueda alcanzar los 40.

Logro histórico

Señaló que esto representa un logro histórico, para la conservación de los pastizales, la biodiversidad y la recuperación de los ecosistemas fronterizos.

La titular de la SEMARNAT, Alicia Bárcena, recorrió junto al gobernador Alfonso Durazo, el área de manejo y monitoreo de bisontes en Cuenca Los Ojos.

Ahí conoció los avances de uno de los esfuerzos de restauración ecológica más importantes del norte del país.

En un mensaje en su cuenta de X indicó que constataron el "regreso histórico del bisonte americano a Sonora tras 200 años: 29 ejemplares reintroducidos y 10 nuevas crías en Cuenca 'Los Ojos'".

En diciembre de 2025 se realizó el traslado de 44 ejemplares a la UMA ‘El Santuario’, en Coahuila.

En febrero de 2026 se realizó la traslocación de 29 bisontes desde la Reserva de la Biosfera Janos hacia la UMA Rancho Los Ojos Calientes, en Sonora, para fortalecer nuevas manadas de conservación y la recuperación de los ecosistemas de pastizal.

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Con información de SEMARNAT

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