Operación Frontera Norte: Aseguran Un Arma Larga, Dos Cartuchos y 70 Ponchallantas en NL

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó los avances recientes de la Operación Frontera Norte, implementada el 3 de noviembre con el propósito de combatir los delitos relacionados con el narcotráfico y el contrabando en la región norte del país.

Desde el inicio de la operación el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 8,694 personas y el aseguramiento de 6,688 armas de fuego, 1,158,134 cartuchos de diversos calibres, 30,822 cargadores, 107,098.5 kg de droga, entre ellos, 493.92 kg de fentanilo, 5,435 vehículos y 1,040 inmuebles.

Las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Entre los aseguramientos y detenciones destacan los siguientes:

Chihuahua

En Ciudad Juárez, se aseguraron tres armas largas.

Nuevo León

En Dr. Coss, se aseguró un arma larga, un cargador, dos cartuchos, 70 ponchallantas y un vehículo.

Sinaloa

En Guasave, se detuvo a cuatro personas, se aseguraron 20 armas largas, cargadores, cartuchos, equipo táctico y ocho vehículos. En el lugar, fueron liberadas nueve personas privadas de la libertad.

Sonora

En Hermosillo, se detuvo a cinco personas, se aseguraron 113 dosis de metanfetamina y cinco dosis de marihuana.

Tamaulipas

En Matamoros, se localizó una mochila que contenía en su interior 84 dosis de marihuana, 116 de cocaína, 25 dosis de metanfetamina y dinero en efectivo.

