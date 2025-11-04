Operación Frontera Norte: Aseguran Un Arma Larga, Dos Cartuchos y 70 Ponchallantas en NL
N+
Desde el inicio de la operación el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 8,694 personas y el aseguramiento de 6,688 armas de fuego
COMPARTE:
El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó los avances recientes de la Operación Frontera Norte, implementada el 3 de noviembre con el propósito de combatir los delitos relacionados con el narcotráfico y el contrabando en la región norte del país.
Desde el inicio de la operación el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 8,694 personas y el aseguramiento de 6,688 armas de fuego, 1,158,134 cartuchos de diversos calibres, 30,822 cargadores, 107,098.5 kg de droga, entre ellos, 493.92 kg de fentanilo, 5,435 vehículos y 1,040 inmuebles.
Las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Entre los aseguramientos y detenciones destacan los siguientes:
Chihuahua
En Ciudad Juárez, se aseguraron tres armas largas.
Nuevo León
En Dr. Coss, se aseguró un arma larga, un cargador, dos cartuchos, 70 ponchallantas y un vehículo.
Sinaloa
En Guasave, se detuvo a cuatro personas, se aseguraron 20 armas largas, cargadores, cartuchos, equipo táctico y ocho vehículos. En el lugar, fueron liberadas nueve personas privadas de la libertad.
Sonora
En Hermosillo, se detuvo a cinco personas, se aseguraron 113 dosis de metanfetamina y cinco dosis de marihuana.
Tamaulipas
En Matamoros, se localizó una mochila que contenía en su interior 84 dosis de marihuana, 116 de cocaína, 25 dosis de metanfetamina y dinero en efectivo.
Historias recomendadas:
- Arriban a Semefo los 13 Cuerpos Abatidos tras Enfrentamiento en Guasave, Sinaloa
- "El Custodio": 5 Claves sobre Ataque Armado de Creador de Contenido a Vecinos en Acolman, Edomex