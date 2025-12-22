Operación Frontera Norte: Dan Golpe de 57 MDP a Grupo Criminal en Culiacán
N+
Durante el operativo se inhabilitaron tres áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas
COMPARTE:
El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó hoy, 22 de diciembre de los resultados obtenidos de la Operación Frontera Norte del 19, 20 y 21 de diciembre 2025.
Cabe destacar, que desde el inicio de la operación el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 10,218 personas y el aseguramiento de 7,497 armas de fuego, 1,265,483 cartuchos de diversos calibres, 34,041 cargadores, 115,866.7 kg de droga, entre ellos, 601.8 kg de fentanilo, 6,027 vehículos y 1,203 inmuebles.
Las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Entre los aseguramientos y detenciones destacan los siguientes:
Baja California
En Mexicali, se detuvo a dos personas, se aseguraron cinco armas de fuego, siete cargadores y 78 cartuchos.
En Tijuana, se detuvo a dos personas, se aseguraron dos kilos de marihuana, seis vehículos, cinco cuatrimotos y un inmueble.
Nuevo León
En Montemorelos, se detuvo a 17 personas, se aseguraron 16 armas de fuego, 96 cargadores, 1,800 cartuchos, 10 artefactos explosivos improvisados, dos drones, ocho cascos balísticos, 14 chalecos balísticos, 18 teléfonos celulares y un vehículo.
Noticia relacionada: “No se Ha Dejado a Sinaloa Solo”: Sheinbaum Dice que Aún No Está Clara la Detención de 'El Mayo'
Sinaloa
En Culiacán, se aseguraron dos celulares, tres cargadores para teléfonos y cuatro objetos punzocortantes.
En otra acción en el mismo municipio, se localizaron e inhabilitaron tres áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 2,905 litros de sustancias para la elaboración de metanfetamina. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 57 millones de pesos.
Sonora
En Cajeme, se detuvo a cuatro personas, se aseguraron 165 dosis de marihuana y 80 de metanfetamina.
En Ciudad Obregón, se detuvo a cuatro personas, se aseguraron cuatro armas de fuego, 147 cartuchos, cinco cargadores, 20 dosis de marihuana, 31 de metanfetamina, una báscula, dos motocicletas y dos chalecos tácticos.
Historias recomendadas:
- Suman 5 Muertos por Aeronave de la Semar que se Estrelló en Galveston Durante Misión de Apoyo
- Activan Alerta Amarilla por Lluvias Fuertes Esta Noche en CDMX: Lista de Alcaldías Afectadas