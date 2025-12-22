Operación Frontera Norte: Dan Golpe de 57 MDP a Grupo Criminal en Culiacán

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó hoy, 22 de diciembre de los resultados obtenidos de la Operación Frontera Norte del 19, 20 y 21 de diciembre 2025.

Cabe destacar, que desde el inicio de la operación el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 10,218 personas y el aseguramiento de 7,497 armas de fuego, 1,265,483 cartuchos de diversos calibres, 34,041 cargadores, 115,866.7 kg de droga, entre ellos, 601.8 kg de fentanilo, 6,027 vehículos y 1,203 inmuebles.

Las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Entre los aseguramientos y detenciones destacan los siguientes:

Baja California

En Mexicali, se detuvo a dos personas, se aseguraron cinco armas de fuego, siete cargadores y 78 cartuchos.

En Tijuana, se detuvo a dos personas, se aseguraron dos kilos de marihuana, seis vehículos, cinco cuatrimotos y un inmueble.

Nuevo León

En Montemorelos, se detuvo a 17 personas, se aseguraron 16 armas de fuego, 96 cargadores, 1,800 cartuchos, 10 artefactos explosivos improvisados, dos drones, ocho cascos balísticos, 14 chalecos balísticos, 18 teléfonos celulares y un vehículo.

Sinaloa

En Culiacán, se aseguraron dos celulares, tres cargadores para teléfonos y cuatro objetos punzocortantes.

En otra acción en el mismo municipio, se localizaron e inhabilitaron tres áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 2,905 litros de sustancias para la elaboración de metanfetamina. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 57 millones de pesos.

Sonora

En Cajeme, se detuvo a cuatro personas, se aseguraron 165 dosis de marihuana y 80 de metanfetamina.

En Ciudad Obregón, se detuvo a cuatro personas, se aseguraron cuatro armas de fuego, 147 cartuchos, cinco cargadores, 20 dosis de marihuana, 31 de metanfetamina, una báscula, dos motocicletas y dos chalecos tácticos.

