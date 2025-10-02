Operación Frontera Norte: Desmantelan Narcolaboratorios en Sinaloa y Suman 7,751 Detenciones

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó hoy, 2 de octubre de 2025, que, como parte de la Operación Frontera Norte, se localizaron e inhabilitaron tres áreas para la fabricación de drogas sintéticas en Culiacán, Sinaloa, generando una afectación económica a la delincuencia organizada estimada en 13 millones de pesos.

Este operativo es uno de los resultados más recientes presentados en el informe del 1 de octubre, que detalla los avances de la estrategia federal contra la inseguridad y el narcotráfico. Desde su inicio el 5 de febrero, la operación ha resultado en la detención de 7,751 personas.

Video: Gabinete de Seguridad Informa la Detención de 14 por Mercado Ilícito de Combustible

Avances contra la inseguridad y el narcotráfico

Los datos acumulados de la Operación Frontera Norte muestran el aseguramiento de un considerable arsenal: 5,940 armas de fuego, 1,037,156 cartuchos de diversos calibres y 28,175 cargadores. Estos decomisos buscan reducir la capacidad de violencia de los grupos delictivos que operan en el país.

Nota relacionada: García Harfuch Anuncia Detención de Extorsionadores en Tabasco

En el frente del combate al narcotráfico, las fuerzas federales han incautado un total de 100,905.3 kilogramos de diversas drogas. De esta cifra, 467.32 kilogramos corresponden a fentanilo. Además, se han asegurado 5,067 vehículos y 948 inmuebles.

El reporte oficial también incluye otras acciones relevantes:

Sinaloa: además del desmantelamiento de los laboratorios, en la localidad de El Salado se detuvo a dos personas en posesión de dos armas largas, siete cargadores, 185 cartuchos, un chaleco balístico y un vehículo con reporte de robo.

Baja California: en Tijuana, las autoridades detuvieron a cinco personas, entre ellas dos menores de edad, y aseguraron dos armas de fuego, tres cargadores y 76 cartuchos.

Sonora: en la ciudad de Nogales, se aseguraron dos armas largas, ocho cargadores, 90 cartuchos y un vehículo.

El Gabinete de Seguridad señaló que todas las acciones se realizan "en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos".

Historias recomendadas:

FBPT