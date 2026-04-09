Ordenan Investigación contra Empleada de Pemex y Madre de Quinceañera que Tuvo Polémico Festejo

El Gobierno federal ordenó una investigación contra Virginia Guillén, empleada de Pemex en Tabasco y madre de la joven cuyo festejo de 15 años, realizado a inicios de marzo en Villahermosa, acaparó la atención nacional.

En Punto dio a conocer que Guillén trabajaba en la paraestatal y que el padre de la quinceañera es un contratista que ha obtenido contratos millonarios por adjudicación directa en los últimos años, contratos que, a diferencia de otros proveedores, sí han sido pagados.

El pasado 9 de marzo, N+ documentó que la contadora pública Virginia Guillén Ávalos, trabajadora ‘Auxiliar Técnica B’ de Pemex Exploración y Producción, con un sueldo de 21 mil 767 pesos mensuales, y su esposo, Juan Carlos Guerrero Rojas, extrabajador y contratista de Petróleos Mexicanos, gastaron más de 50 millones de pesos en la celebración de los 15 años de su hija, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, el padrino de la quinceañera fue Marcos Torres Fuentes, subdirector de Producción de Pemex Exploración y Producción.

Video: Ordenan Investigar a Empleada de Pemex y Madre de Joven Cuyo Festejo de 15 Años Causó Polémica en Tabasco

Investigación

Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y el Órgano de Control Interno de Pemex inicien investigaciones sobre el posible involucramiento de funcionarios en este festejo.

“La instrucción que tienen todos y particularmente, Raquel Buenrostro es que se hagan las investigaciones. Es la propia secretaría quien tiene que determinar si se separa mientras tanto del cargo y qué es lo que procede y ya lo llevará a cabo el director de Pemex”

El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, informó que ya presentó la denuncia en contra de Guillén Ávalos, por inconsistencias en su declaración patrimonial entre sus ingresos y sus gastos, ante el cuestionamiento sobre el origen de los recursos para financiar la celebración de 15 años de su hija.

“La señora efectivamente trabaja en Pemex, lleva 30 años sindicalizada, es la mamá de la muchacha que fue la fiesta. Nosotros revisamos el caso, no tenemos una demanda laboral, hicimos una solicitud de revisión y de lo que resulte responsable con el Buen Gobierno”

Fiesta

A la fiesta que se realizó el sábado 7 de marzo acudió el reguetonero, J Balvin, quien habría cobrado un millón de dólares por presentarse a cantar, sin contar los gastos de transportación, hospedaje y alimentación.

En la celebración también participó la cantante Belinda, quien llegó desde España, para cantar las mañanitas; la conductora, Galilea Montijo y otros grupos musicales que amenizaron la fiesta.

Historias recomendadas:

Con información de N+

LECQ