Padres de los 43 Estudiantes Desaparecidos de Ayotzinapa Visitan la Basílica de Guadalupe

El obispo Raúl Vera recibió de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa Guerrero, una playera con sus nombres, durante la misa que se realizó este viernes en su honor, en la antigua Basílica de Guadalupe.

Al respecto, uno de los padres indicó:

Y aquí nosotros le decimos que no vamos a descansar, no vamos a parar de seguir caminando hasta encontrar la verdad de dónde están nuestros jóvenes si es que fueron privados de la vida, queremos saber la verdad

Desde que se registró la desaparición de los 43 estudiantes, el 26 de septiembre de 2014, sus padres comenzaron a manifestarse cada día 26 en la Ciudad de México para exigir justicia.

Este viernes sumaron 135 manifestaciones, al cumplirse 11 años y 3 meses, y como cada diciembre desde hace 6 años, visitaron la Basílica de Guadalupe.

Melitón Ortega, vocero de los padres, indicó:

Año con año hemos hecho de venir a la Basílica un poco para recuperar toda la fuerza la energía, la fe, sobre todo, la fe de que esta lucha vale la pena

Peregrinación

Antes de la misa, los familiares de los estudiantes desaparecidos y organizaciones que les apoyan realizaron una peregrinación que partió al mediodía de la glorieta del Peralvillo.

La misa fue encabezada por el obispo Raúl Vera, quien estuvo acompañado por el presbítero fray Gonzalo Iduarte, quien señaló:

Pidamos muy particularmente por todos los padres y madres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, para que esta visita a la Virgen de Guadalupe y la celebración de la eucaristía, la cena del señor, les fortalezca y les mantenga firmes en su convicción y en su derecho de exigir justicia y libertad

Con información de Carlos Guerrero

