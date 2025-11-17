¿Quiénes Reciben Pago de Pensión Mujeres Bienestar 60-64 Años el 18 de Noviembre 2025? Letras
N+ | Selene Alonzo Romero
La Secretaría del Bienestar anunció cómo avanza el Calendario de Pagos para mujeres de 60 a 64 años en noviembre
Atención, mujer. Si te registraste en agosto a la Pensión Mujeres Bienestar en agosto, este mes de noviembre inician los depósitos. La Secretaría del Bienestar del Gobierno de México anunció cómo queda el calendario de pagos a beneficiarias de 60 a 64 años de edad.
Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia, dio a conocer durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, que los depósitos se harán durante una semana y en N+ te decimos quiénes cobran este martes 18 de noviembre de 2025.
Ten en cuenta que para poder recibir los tres mil pesos que otorga esta pensión debiste haber recibido tu tarjeta del Banco del Bienestar el pasado mes de octubre.
¿Qué Letras y Apellidos Cobran la Pensión Bienestar el 18 de noviembre 2025?
De acuerdo con las fechas del calendario de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar de este 2025, este martes 18 reciben su pago todas las personas cuyo primer apellido inicie con las letras A, B, C y D.
Dado que los pagos se extenderán sólo por esta semana, este martes habrá depósitos para cuatro letras del abecedario. Cabe recordar que los depósitos se hacen en orden alfabético, tomando en cuenta la primera letras del primer apellido.
Lista de apellidos que cobran el martes 18 de noviembre 2025
Letra A
- Aguilar
- Álvarez
- Alvarado
- Ávila
- Acosta
- Aguirre
- Ayala
- Arellano
- Arias
- Andrade
- Antonio
- Alonso
Letra B
- Bautista
- Barrera
- Beltrán
- Becerra
- Barajas
- Barrón
- Barrios
- Balderas
- Blanco
- Bonilla
- Barragán
Letra C
- Cruz
- Castillo
- Chávez
- Cervantes
- Carillo
- Cortes
- Campos
- Camacho
- Cabrera
- Cárdenas
- Calderón
- Corona
- Cano
Letra D
- Díaz
- Domínguez
- de la Cruz
- Delgado
- Duran
- De Jesús
- De la Rosa
- De León
- Dávila
- Del Ángel
- Duarte
- De Los Santos
- De la Torre
- Delgadillo
- Dorantes
- De Luna
¿Cómo sé si me cayó el depósito de la Pensión del Bienestar?
Existen por lo menos tres formas para conocer si el depósito de los tres mil pesos correspondiente al bimestre noviembre-diciembre ya se realizó en la Tarjeta del Banco del Bienestar.
Línea Bienestar
- Llama al número 800 900 2000
- Selecciona la Opción 1 e ingresa los 16 números de tarjeta del Bienestar y año de nacimiento
Cajero automático
- Acude a una sucursal del Banco del Bienestar
- Inserta tu tarjeta en el Cajero Automático
- La consulta no genera ningún costo
App del Banco del Bienestar
- Descarga la app oficial del Banco del Bienestar en tu tienda de aplicaciones del celular
- Registra tu número del celular, los 16 dígitos de tu tarjeta y tu nip del cajero automático
- Consulta el saldo e historial de depósitos
