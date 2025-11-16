Suspenden Pagos Pensión Bienestar: Cuándo Reanudan y Quiénes se Quedaron sin Cobrar en Noviembre

A mitad de la dispersión se dio a conocer la suspensión del pago de la Pensión Bienestar adultos mayores en noviembre 2025, por tal motivo acá te decimos qué beneficiarios del apoyo 65 y más, mujeres de 60 a 64 años, discapacitados y madres solteras trabajadoras se quedaron sin cobrar y hasta cuándo reanudan los depósitos tras la pausa.

Desde que se dio a conocer la noticia de que suspenden el pago Bienestar adultos, en una nota ya te contamos cuándo se detiene la dispersión en noviembre 2025 y cuántos días faltan para completar el calendario de pagos que dio a conocer la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes a inicios del mes.

¿Qué adultos mayores se quedaron sin pago de Pensión Bienestar noviembre 2025 por suspensión?

Los beneficiarios de las diferentes pensiones del Bienestar que se quedaron sin cobrar este mes son todos aquellos que su primer apellidos inicia con alguna de las siguientes letras:

M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

El calendario de pagos Bienestar debió continuar este lunes 17 de noviembre, pero debido a que esa fecha en un día feriado oficial en México, la Secretaría del Bienestar optó por suspender todos los depósitos de las pensiones. Por fortuna, los adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, madres solteras trabajadoras y personas con discapacidad tienen asegurado su apoyo económico correspondiente al bimestre de noviembre-diciembre 2025.

¿Cuándo reanudan el calendario de pagos de la Pensión Bienestar noviembre 2025?

Una vez que pase el feriado por el 20 de noviembre 2025, los adultos mayores y demás beneficiarios de la Pensión Bienestar que faltan por cobrar van a recibir su apoyo económico durante las siguientes fechas:

Letra M : Martes 18 de noviembre 2025.

: Martes 18 de noviembre 2025. Letras N, Ñ, O : Miércoles 19 de noviembre 2025.

: Miércoles 19 de noviembre 2025. Letras P, Q : Jueves 20 de noviembre 2025.

: Jueves 20 de noviembre 2025. Letra R : Viernes 21 y Lunes 24 de noviembre 2025.

: Viernes 21 y Lunes 24 de noviembre 2025. Letra S : Martes 25 de noviembre 2025.

: Martes 25 de noviembre 2025. Letras T, U, V : Miércoles 26 de noviembre 2025.

: Miércoles 26 de noviembre 2025. Letras W, X, Y, Z: Jueves 27 de noviembre 2025.

Con toda esta información, los beneficiarios de la Pensión Bienestar adultos mayores deben estar tranquilos, porque durante el mes de noviembre 2025 van a recibir su último apoyo del año, que corresponde a 6,200 pesos por persona.

