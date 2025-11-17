¿Cuándo Habrá Reposición de Tarjetas del Bienestar Vencidas? Anuncian Fecha Oficial de Entrega

¿Se te venció tu tarjeta del Bienestar? Julio León, coordinador Nacional de Becas del Bienestar del Gobierno de México, anunció que habrá un periodo de reposición de los plásticos que ya no se encuentran vigentes. Por lo que en N+ te decimos cuándo inicia la entrega de tarjetas, para que no te quedes sin cobrar tus apoyos.

El mensaje se dio a conocer durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este 17 de noviembre. Ahí, Julio León detalló que se tiene conocimiento de que hay más de 744 mil tarjetas del Bienestar vencidas que deben ser sustituidas.

Además, dio a conocer cuándo iniciará la entrega de tarjetas de la Beca Benito Juárez y la Beca Rita Cetina, tras el registro de nuevos beneficiarios que se realizó en meses anteriores. Además del anuncio de la nueva Beca Gertrudis Bocanegra en Michoacán.

Video: Clara Brugada Entrega Primer Apoyo de "Mi Beca para Empezar" en el Zócalo CDMX

¿Cuándo habrá reposición de Tarjetas del Bienestar en 2025?

El coordinador Nacional de Becas del Gobierno de México detalló que aquellas personas cuya tarjeta del Banco del Bienestar ya esté vencida, deberán hacer el proceso para la sustitución del plástico, sin que hasta el momento se conozcan los pasos a seguir.

El Gobierno de México tiene detectado que se trata específicamente de 744 mil 476 tarjetas en estas condiciones, por lo que a partir de este lunes 17 de noviembre de 2025 inicia la reposición de tarjetas para que puedan cobrar sin ningún contratiempo.

Cabe recordar que estos apoyos económicos se entregan de forma bimestral a todos los beneficiarios, y los calendarios avanzan de acuerdo con la beca del primer apellido.

¿Cuándo Habrá entrega de Tarjetas a Nuevos Beneficiarios de las Becas del Bienestar?

Mientras que, para aquellos que realizaron el registro de nuevos estudiantes de la Beca Rita Cetina, Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro también habrá entrega de tarjetas del Banco del Bienestar este mes.

Para estos nuevos beneficiarios la entrega iniciará a partir del próximo martes 25 de noviembre de 2025, por lo que deben de mantenerse atentos a las cuentas de Julio León y Becas del Bienestar para tener información sobre este proceso.

En total recibieron 1,026, 315 registros de alumnos de Secundaria a la Beca Rita Cetina, mientras que a la Beca Benito Juárez se inscribieron 1,717, 481 estudiantes de Educación Media Superior. Finalmente, detalló que hubo 57,063 solicitudes de registro al apoyo económico de Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Historias Recomendadas