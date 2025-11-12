¿Quiénes Reciben Pago de la Pensión Bienestar el 13 y 20 de Noviembre de 2025? Letras por Día

¿Ya sabes cuándo cobran los adultos mayores, madres trabajadoras, personas con discapacidad y las mujeres de 60 a 64 años la Pensión del Bienestar? Con noviembre avanza el calendario de pagos de noviembre 2025, por lo que te adelantamos quiénes recibirán este apoyo económico el jueves 13 y 20 de noviembre 2025.

El calendario de pagos de la Pensión fue dado a conocer por la Secretaría del Bienestar, y establece que los pagos del último bimestre del año se harán del 3 al 27 de noviembre de 2025.

Es importante que tengas en cuenta que el depósito se hace de forma escalonada, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido. De modo que debes mantenerte pendiente de las fechas para conocer qué día específicamente caerá tu depósito.

Recuerda que los recursos se verán reflejados en la tarjeta del Banco del Bienestar, y no es necesario que hagas el retiro del monto total.

Video: Alternativas de Ahorro para la Vejez por Falta de Pensión Vitalicia

¿Qué letras cobran el jueves 13 y 20 de noviembre de 2025?

La fecha específica en que corresponde el último pago de la pensión bienestar de noviembre de 2025, depende de la letra de tu primer apellido. Y avanza de la siguiente forma:

El jueves 13 de noviembre corresponde el pago a personas cuyo apellido inicia con la letra "L".

Mientras que el jueves 20 de noviembre corresponde el depósito a personas cuyo apellido inicia con las letras "P" y "Q".

¿Cuánto depositan de último pago de pensión bienestar?

La Secretaría del Bienestar dio a conocer cuáles son los montos que entrega de apoyos sociales a distintos grupos como último pago.

Así, los adultos mayores cobran 6,200 pesos, mientras que del apoyo a madres solteras trabajadoras se les entregan 1,650 pesos. En tanto que de la Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 años se depositan 3,000 pesos y a las personas discapacitadas 3,200 por bimestre.

¿Cuándo será el próximo pago de la Pensión Bienestar?

Dado que en noviembre se deposita el último bimestre de 2025, será hasta el próximo año cuando haya un nuevo calendario de pago de la Pensión Bienestar. Se prevé que las autoridades del Gobierno de México den a conocer cómo quedan las fechas de depósito en los primeros días de enero de 2026.

Video: ¿Qué es la Caja de Ahorro?

