Papa León XIV Acepta Renuncia del Arzobispo de Morelia: ¿Quién Es su Sucesor?

El papa León XIV aceptó la renuncia de Carlos Garfias Merlos como arzobispo de Morelia, Michoacán, según informó la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) hoy, 19 de enero de 2026.

En un comunicado difundido en redes sociales, detalló que el pontífice aceptó la renuncia de Garfias al gobierno pastoral de la Arquidiócesis de Morelia, a través del protocolo 2537/26.

En el texto, la Nunciatura Apostólica de México agradeció el ministerio episcopal de monseñor Carlos Garfías.

¿Quién es el nuevo arzobispo de Morelia?

Asimismo, dio a conocer que ahora el nuevo arzobispo de Morelia es José Armando Álvarez Cano, quien fungía como arzobispo coadjutor en esa misma zona.

“Dicha noticia ha sido publicada en el Boletín de la Santa Sede el día de hoy 19 de enero del presente año, al medio día del tiempo de Roma”, señaló la CEM.

Dan la bienvenida a Álvarez Cano

También a través de redes sociales, la Arquidiócesis de Morelia dio la bienvenida a José Armando Álvarez Cano.

“Con alegría y esperanza recibimos la noticia del X Arzobispo de nuestra Arquidiócesis de Morelia, confiando en que el Espíritu Santo lo guiará en esta nueva misión que el Papa León XIV le ha confiado”.

Le agradeció por su disponibilidad para servir a la iglesia. “Con gratitud y entusiasmo, lo recibimos como nuestro Pastor Diocesano, para que juntos seguimos construyendo una Iglesia viva, fraterna y misionera”, agregó.

