Pemex Informa Que Realiza Acciones para Controlar Fuga en Pozo, en Minatitlán

Petróleos Mexicanos, emitió un comunicado para informar que ya realiza las acciones conducentes para controlar la fuga en un pozo que se ubica en el municipio de Minatitlán, Veracruz.

Pemex informó que el incidente ocurre en el pozo Concepción-134, que se encuentra fuera de operaciones desde 2003.

Riesgo

Además, afirmó que no hay riesgo para la población.

También detalló que desde el 8 de marzo de 2026 se iniciaron las respectivas inspecciones, así como diversas reparaciones con la finalidad de contener dicha fuga.

Y que posteriormente, nuevos eventos de pérdida de contención se registraron los días 11 de marzo y 1 de abril, los cuales fueron atendidos.

Finalmente Petróleos Mexicanos señaló que mantiene el monitoreo permanentemente de la zona, para asegurar de manera definitiva el pozo y concluir con la restauración de las áreas impactadas.

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Con información de Pemex

LECQ