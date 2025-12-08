¿Quiénes Hacen Registro a Pensión Mujeres Bienestar y Adultos Mayores 8 y 9 de Diciembre 2025?

Avanza diciembre y con éste el último periodo de inscripción en el año a la Pensión de Adultos Mayores y Pensión Mujeres Bienestar, que entrega apoyos económicos bimestrales a sus beneficiarios. El Calendario de Registro de diciembre 2025 fue dado a conocer por la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México, y en N+ te detallamos quiénes deben deben entregar documentación el lunes 8 y martes 9.

Las personas que cumplen con los requisitos deben acercarse a los Módulos de Ciudad de México o de su entidad, mismos que se pueden consultar en la página web de la Secretaría del Bienestar. El horario será de 10:00 a 16:00 horas.

Recuerda que la recepción de documentos se realiza en orden alfabético, por lo que la fecha corresponde a la letra inicial del primer apellido. El calendario de diciembre fue dado a conocer por Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 1 de diciembre.

Recuerda que te debes presentar con todos los requisitos solicitados.

Video. Se Registra Baja Afluencia en Registro de la Pension del Bienestar en Saltillo por Niebla y Frio

¿Quiénes hacen registro a la Pensión Mujeres Bienestar el 8 y 9 de diciembre?

Siguiendo el orden establecido por el calendario oficial de la Pensión del Bienestar, este lunes 8 de diciembre corresponde el registro a las mujeres de 60 a 64 años de edad cuyo primer apellido inicia con las letras A, B, C.

Mientras que el martes 9 será turno de aquellos aspirantes a beneficiarios cuyo primer apellido inicie con las letras D, E, F, G y H.

Estas personas se registran a Pensión de Adultos Mayores el 8 y 9 de diciembre

Para este caso en específico, las personas que deben acudir al Módulo del Bienestar este lunes 8 son los hombres y mujeres mayores de 65 años cuyo primer apellido inicia con las letras A, B, C.

Mientras que el martes 9 será el turno de las personas cuyo primer apellido inicia con las letras D, E, F, G y H.

En ambos casos, los aspirantes deben de tener la edad cumplida o cumplir en diciembre los años correspondientes a cada uno de los apoyos económicos.

¿Si soy mujer y cumplí 65 años debo tramitar la Pensión de Adultos Mayores?

El Gobierno de México aclaró que en el caso específico de las mujeres que han cumplido 65 años y estaban incorporadas a la Pensión Mujeres Bienestar, no es necesario que se registren para la Pensión de Adultos Mayores, toda vez que su pase es automático.

Video: Recomiendan a Adultos Mayores de Jalisco Cobrar su Pensión del Bienestar en Cajeros Autorizados

¿Cuánto dará la Pensión Bienestar a Mujeres y Adultos Mayores en 2026?

La Pensión del Bienestar tanto para mujeres, como para adultos mayores es universal, lo que significa que todo aquel que se inscribe recibe el apoyo económico. Es decir que se entregan sin distinción.

Dado que a partir de 2026 habrá aumento al Salario Mínimo, se anunció que el monto de las Pensiones también tendría un incremento, por lo que las nuevas cantidades quedarían de la siguiente manera:

Pensión del Bienestar Adultos Mayores - 6,424 pesos

Pensión Mujeres Bienestar - 3,108 pesos

Historias Recomendadas