Pensión Viudez ISSSTE: ¿A Quiénes Beneficia Declaratoria de Suprema Corte sobre Apoyo Económico?

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución fundamental en materia de seguridad social, al determinar la inconstitucionalidad de una restricción que limitaba el acceso a la pensión por viudez bajo el régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

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El fallo contra la restricción de tiempo

La decisión de la Sala se centró en el artículo 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE, el cual establecía que una persona podía perder su pensión por viudez o concubinato por el solo hecho de trabajar y cotizar ante el ISSSTE.

Los ministros determinaron que este requisito es inconstitucional, tras estimar que un reglamento no puede vaciar de contenido el derecho a la pensión por viudez ni condicionarlo a que la persona beneficiaria se mantenga fuera del mercado laboral.

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Esta tuvo su origen en el Amparo en Revisión 495/2022, en el cual una mujer promovió un juicio de amparo en contra de la suspensión de su pensión por viudez, al considerar que dicha medida vulneraba su derecho a la seguridad social.

¿A quiénes beneficia esta resolución?

Este fallo, emitido el pasado martes 7 de abril, beneficia directamente a las personas viudas o concubinas de los trabajadores del Estado mexicano.

La extinta Segunda Sala de la Corte ya había declarado la inconstitucionalidad de este precepto; sin embargo, el Ejecutivo federal fue omiso en expulsar la norma, por lo que el martes se emitió la declaratoria general de inconstitucionalidad.

Argumentos de la Suprema Corte

La Segunda Sala concluyó que el derecho a la seguridad social exige que las normas reglamentarias sean coherentes con la protección reforzada que la Constitución Política Federal otorga a las pensiones, y que no pueden convertir el trabajo y la cotización en una causa de pérdida de la pensión de viudez.

Dicha medida vulneraba el derecho a la seguridad social, reconocido en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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