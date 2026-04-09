SCJN Ampara a Mujer Que Sufrió Violencia Digital por Culpa de Empresa Telefónica
N+
La compañía autorizó un cambio de SIM sin verificar la identidad de la persona solicitante, lo que tuvo como consecuencia la difusión de fotos íntimas de la afectada
COMPARTE:
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió un amparo a una mujer que fue víctima de violencia digital, debido a la negligencia de una compañía telefónica.
La empresa autorizó un cambio de SIM sin verificar adecuadamente la identidad de la persona solicitante. Como consecuencia, se difundieron fotografías íntimas de la afectada.
Noticia relacionada: Se Expande Mercado Negro de Tarjetas SIM ante el Registro Obligatorio de Líneas Celulares
La ministra de la SCJN, Loretta Ortiz Ahlf, dijo que cuando una tarjeta SIM es sustituida sin el consentimiento, se vulnera la seguridad, la confianza y, en casos extremos, la estabilidad de la persona.
"Detrás de cada número celular, hay cuentas que resguardan la información íntima y personal, de ahí que no estemos ante un simple engaño técnico, sino frente a una intrusión profunda que pone en peligro la seguridad de las personas y constituye una potencial afectación a su dignidad y a su privacidad”.
SIM swapping, cada vez más común en México
Durante la discusión, los ministros expusieron que en nuestro país cada vez es más frecuente el SIM swapping, que es la clonación de SIM o la obtención ilegal del chip, y que eso permite el robo de datos personales.
El ministro Arístides Guerrero señaló que en el caso abordado resultó emblemático, porque adicionalmente se le quiso culpar a la usuaria o se quiso exculpar la propia responsabilidad.
Noticia relacionada: México Combate Violencia Digital: Sheinbaum Anuncia Importante Acuerdo con Plataformas Digitales
"(Se señaló) que ella era responsable por haber tomado algunas fotografías con contenido sexual. Entonces, con esta respuesta se estaba revictimizando, precisamente, a la usuaria de la telefonía celular”.
También se aprobó dar vista al ministerio público de la probable comisión de un delito por parte del representante legal de la empresa telefónica, quien descalificó e insultó a una mujer que demandó.
Historias recomendadas:
- Militares de EUA Seguirán en Irán para Garantizar Tregua, Dice Trump; Advierte Próxima Conquista
- Recuperan Cuerpo del Tercer Minero Atrapado en Mina Santa Fe de Sinaloa
- Muere Querido Actor de ‘Game of Thrones’ a los 35 Años: Padecía Esta Enfermedad
Con información de Jessica Murillo
ICM