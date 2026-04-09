SCJN Ampara a Mujer Que Sufrió Violencia Digital por Culpa de Empresa Telefónica

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió un amparo a una mujer que fue víctima de violencia digital, debido a la negligencia de una compañía telefónica.

La empresa autorizó un cambio de SIM sin verificar adecuadamente la identidad de la persona solicitante. Como consecuencia, se difundieron fotografías íntimas de la afectada.

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La ministra de la SCJN, Loretta Ortiz Ahlf, dijo que cuando una tarjeta SIM es sustituida sin el consentimiento, se vulnera la seguridad, la confianza y, en casos extremos, la estabilidad de la persona.

"Detrás de cada número celular, hay cuentas que resguardan la información íntima y personal, de ahí que no estemos ante un simple engaño técnico, sino frente a una intrusión profunda que pone en peligro la seguridad de las personas y constituye una potencial afectación a su dignidad y a su privacidad”.

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SIM swapping, cada vez más común en México

Durante la discusión, los ministros expusieron que en nuestro país cada vez es más frecuente el SIM swapping, que es la clonación de SIM o la obtención ilegal del chip, y que eso permite el robo de datos personales.

El ministro Arístides Guerrero señaló que en el caso abordado resultó emblemático, porque adicionalmente se le quiso culpar a la usuaria o se quiso exculpar la propia responsabilidad.

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"(Se señaló) que ella era responsable por haber tomado algunas fotografías con contenido sexual. Entonces, con esta respuesta se estaba revictimizando, precisamente, a la usuaria de la telefonía celular”.

También se aprobó dar vista al ministerio público de la probable comisión de un delito por parte del representante legal de la empresa telefónica, quien descalificó e insultó a una mujer que demandó.

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Con información de Jessica Murillo

ICM