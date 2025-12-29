Plan de Justicia para Cananea y Río Sonora Luego de la Huelga de 18 Años: ¿En Qué Consiste?

El Gobierno Federal informó en la conferencia de prensa matutina de hoy, 29 de diciembre de 2025, en qué consiste el Plan de Justicia que da paso al término de la huelga de Cananea de más de 18 años, que ha sido uno de los conflictos laborales más prolongados en el país.

En ese sentido, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que ya fue firmado el convenio que pone fin al paro de la Sección 65 del Sindicato Minero, el cual contempla acceso a seguridad social y otros beneficios tanto para trabajadores como para viudas de operarios. El acuerdo se acompaña de un Plan Integral de Justicia Ambiental y Justicia Social para Cananea y la cuenca del Río Sonora.

Nota relacionada: Claudia Sheinbaum Celebra Acuerdo que Pone Fin a Huelga de Mineros en Cananea.

Fondo de más de 2 mil 200 millones de pesos

Como parte del plan, se conformó un fondo con aportaciones de los tres niveles de Gobierno y de la empresa responsable de la mina. De acuerdo con las autoridades federales los recursos se integran de la siguiente manera:

Grupo México: 70%.

Gobierno federal: 22%.

Gobierno de Sonora: 8%.

En montos, el fondo alcanza 2 mil 222 millones 622 mil 432 pesos, de los cuales mil 500 millones corresponden a la empresa, más de 483 millones al Gobierno Federal y 180 millones al gobierno estatal, además de depósitos previos realizados ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Acciones para el agua y el medio ambiente en Sonora

Dentro del Plan de Justicia se anunciaron acciones específicas encabezadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), orientadas a la vigilancia y recuperación ambiental. Entre ellas:

Centro permanente de monitoreo de la calidad del agua, con estaciones automáticas, sitios de muestreo manual y visualización en tiempo real.

Laboratorio especializado en Hermosillo, capaz de medir 64 parámetros, incluidos metales pesados y toxicidad.

Sistemas de potabilización, para garantizar acceso seguro al agua en comunidades afectadas.

El plan también tiene como objetivo resarcir los daños ocasionados por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre ocurrido el 6 de agosto de 2014, que impactó cerca de 289 kilómetros de la cuenca Bacanuchi–Río Sonora y afectó a más de 20 mil personas en municipios como Arizpe, Aconchi, Banámichi, Baviácora y Ures.

Los diagnósticos oficiales reconocen afectaciones a la salud pública, limitaciones en el acceso al agua potable, daños a la economía local y contaminación de suelos y cuerpos de agua con presencia de metales como arsénico, plomo, cobre y zinc.

Historias recomendadas:

FBPT