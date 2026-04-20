¿Podrán Rastrear Mi Teléfono Si Registro el Número Celular? Esto Aclara el Gobierno

En medio de dudas sobre el uso de datos personales y seguridad, el Gobierno federal aclaró cómo funciona el registro de números telefónicos y si van a poder rastrear el celular, en N+ te compartimos qué dijeron las autoridades.

El tema fue abordado en la Mañanera del Pueblo de hoy, 20 de abril de 2026, por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al explicar el alcance de estas medidas en el contexto de investigaciones de delitos.

Señaló que el registro de líneas telefónicas busca fortalecer las acciones de búsqueda, especialmente en casos de personas desaparecidas. Explicó que, cuando un familiar presenta una denuncia ante una fiscalía e incluye un número telefónico asociado, las instituciones de seguridad pueden realizar acciones para ubicar ese dispositivo.

Cómo pueden acceder a la ubicación de un celular

De acuerdo con lo explicado por Claudia Sheinbaum Pardo, la ley permite que, mediante un requerimiento oficial, se solicite a las empresas de telefonía información sobre la ubicación de un número. Este procedimiento se activa únicamente en el contexto de una denuncia o de un delito en investigación.

La mandataria indicó que este tipo de herramientas forma parte de sistemas utilizados en distintos países, donde las bases de datos contribuyen a reforzar las estrategias de seguridad.

En breve más información.

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