Concluye Sin Acuerdos Reunión de Transportistas y Agricultores con Segob; Reforzarán Bloqueos

Luego de una segunda reunión en la Secretaría de Gobernación (Segob), representantes de transportistas y productores del campo no llegaron a un acuerdo con autoridades federales para que sean atendidas sus demandas, por lo que reforzarán los bloqueos carreteros en diversas partes del país.

Fueron cuatro horas más en la última negociación en Palacio de Cobián, sin embargo, los inconformes mantuvieron rechazos a las propuestas del gobierno, pues acusaron que no hay mayor compromiso por parte de la Federación.

Al término del encuentro, poco antes de las 1:00 horas de la madrugada de este miércoles, los líderes de las organizaciones insistieron en que autoridades pidieron quitar las obstrucciones viales, pero a cambio solo les ofrecieron gestionar una reunión con el diputado Ricardo Monreal, coordinador de bancada de Morena en San Lázaro.

Ante medios afuera de las instalaciones de Gobernación, dijeron que seguirán exigiendo precios justos, mejores condiciones para el campo y rentabilidad en sus cultivos para recuperar la agricultura nacional.

Reclamaron que los negociadores realizaron una minuta muy breve, y cuestionaron "falta de seriedad", por lo que llamaron al resto de manifestantes a que se mantengan en los puntos que mantienen bloqueados y esperen "alguna reacción" durante la mañana de este miércoles.

Lamentaron que el problema siga "entrampado" y se afecte a la economía nacional, pero recalcaron la necesidad de seguir su lucha para que el Gobierno "se mueva".

Los productores y líderes de transportistas señalaron que en las próximas horas revelarán qué otras acciones tomarán para exigir al gobierno federal que sean atendidas sus demandas, además para incluir a un mayor número de personas.

¿Qué temas planteó el Gobierno?

Al término de la reunión, el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, dijo que se plantearon los siguientes tres temas a los inconformes, pero no aceptaron ninguno:

Una reunión con el diputado Ricardo Monreal para analizar la Ley de Aguas.

para analizar la Ley de Aguas. Mesas de diálogo para tratar el tema de seguridad.

El anuncio de que el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, recorrerá estados para hablar con afectados del sector agrícola.

Los líderes informaron que no hay una fecha para volver a las mesas de negociación, pero que siguen abiertos para regresar a Gobernación.

No obstante, manifestaron su preocupación de que se justifique el uso de militares o agentes policiales para reprimirlos, bajo el argumento de que se les ofrece diálogo, pero no llegan a ningún acuerdo.

¿Cerrarán todos los accesos a CDMX?

Respecto a si van a cerrar los accesos carreteros a la Ciudad de México, David Estévez, líder de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), señaló que lo iban a "valorar", pero enfatizó que van a aumentar la presión con más presencia de unidades de transporte.

A partir de este miércoles, advirtió, habrá una escalada en la protesta, debido a que los problemas que aquejan a su sector se dan en los 32 estados. Asimismo, reconoció que se han sumado movilizaciones en entidades del sur y sureste.

El dirigente no quiso detallar su plan de acción, pues dijo que las autoridades podrían tomar medidas para evitar más movilizaciones. Afirmó que hará un llamado a más transportistas y no transportistas y la ruta a seguir se determinará tras dialogar con las organizaciones agrícolas, para manifestarse en unidad.

"Me hubiera gustado que hubieran escuchado lo que la minuta esta, de como de tres renglones que no decía nada, nomás decía una reunión con diputado y solamente", dijo en conferencia afuera de la sede de Segob.

Informó que le ofrecieron quitar retenes de policías estatales que afectan a su gremio y mesas de trabajo para atender problemas de seguridad en carreteras.

Sin embargo, reprochó la "ambigüedad" en la redacción de la minuta propuesta, pues no se mencionó textualmente a la ANTAC, sino a los transportistas en general, lo que vio como una intención para dividir al movimiento.

El líder de la ANTAC descartó que se busque cerrar accesos para el evento del 6 de diciembre que la presidenta Claudia Sheinbaum convocó en el Zócalo de la Ciudad de México, donde prevé celebrar los siete años de la llegada de la "cuarta transformación" al poder.

Dos días de protestas

Las últimas negociaciones fueron luego del caos generado por cierres viales en la mitad de entidades del país que comenzaron el 24 de noviembre y cuyas protestas continuaron en al menos 31 puntos en 11 estados al día siguiente.

Poco después de las 14:00 horas del martes 25 de noviembre, líderes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), así como del Frente Nacional para el Rescate del Campo, acudieron al encuentro en las instalaciones de Segob, en la zona de Bucareli, alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Fueron recibidos por el secretario de Agricultura, Julio Berdegué; el subsecretario de Agricultura, Leonel Cota; el subdirector de Conagua, Aaron Mastache, y el subsecretario de Gobernación, César Yáñez.

Entre las demandas, se plantearon necesidades para mayor seguridad en carreteras, precios justos al maíz, así como el freno a la Ley de Aguas que está en discusión en la Cámara de Diputados.

Pero luego de cuatro horas, los inconformes salieron de la sede de Segob y dijeron que no hubo acuerdos, por falta de condiciones para resolver sus demandas. Indicaron que no quitarían los bloqueos, por lo que esperaban un desalojo con uso de policías o el Ejército. Incluso amagaron con cerrar todas las vías de acceso a la Ciudad de México.

Después, los negociadores del gobierno federal argumentaron que se pidió a los productores y transportistas que dejaran libre el tránsito, como muestra de "buena voluntad".

Tras ese intercambio de posicionamientos ante los medios, las partes ingresaron de nueva cuenta a la Segob para continuar el diálogo que concluyó en la madrugada del miércoles, nuevamente sin ningún acuerdo.

