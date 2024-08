AMLO Habla sobre las Conferencias Mañaneras de Sheinbaum: ‘Una Etapa Nueva’

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló hoy 13 de agosto de 2024 en torno al anuncio de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, de realizar conferencias matutinas en Palacio Nacional durante su gestión.

Claudia Sheinbaum confirmó el lunes 12 de agosto que sí tendrá conferencias mañaneras y éstas se realizarán en Palacio Nacional, después de llevar a cabo una reunión con el gabinete de seguridad.

Durante su conferencia de prensa matutina de este martes en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador dijo que las conferencias matutinas de Claudia Sheinbaum serán una nueva etapa y consideró que "hace falta una renovación".

Ayer me enteré de que van a continuar las mañaneras, y a las 7 de la mañana, y la reunión de seguridad también, que dio a conocer (Claudia Sheinbaum) que (serán) de 6 a 7 (de la mañana). Es una etapa nueva, además, hace falta la renovación, ya me repito mucho, hablo más despacio que de costumbre, no hablo de corrido.