AMLO Llama a la Reconciliación y Pide Cerrar Filas con Sheinbaum

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se pronunció hoy, 19 de junio de 2024, porque en el siguiente gobierno se dé la unidad nacional, la reconciliación y llamó a cerrar filas con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ya que las minorías, dijo, deben ser respetadas y se deben integrar al proyecto de transformación.

En su conferencia mañanera desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que espera que la reconciliación se vaya produciendo con gente de buena voluntad y comentó que la mayoría está apoyando la transformación.

“Espero también que se vaya produciendo con gente de buena voluntad una reconciliación, un proceso de unidad que no se dio ahora. Bueno, no llegamos a la llamada polarización porque la mayoría de la gente está apoyando la transformación, no es 50-50, no, la mayoría apoya. De todas formas, la minoría debe ser respetado y se debe de integrar al proyecto de transformación, poner por delante el interés el interés de México (…) hacia delante ya establecidas estas bases, va a ser más fácil y yo espero que haya, que se cierren filas para apoyar a la presidenta”, afirmó López Obrador.

Noticia relacionada: AMLO Pide Más Respeto a la DEA por Opinión sobre Reforma Judicial: ‘Sean Más Prudentes’

López Obrador destacó que su gobierno tuvo que enfrentarse no solo a la oposición sino a medidas irracionales.

“Nosotros enfrentamos no solo oposición sino medidas muy irracionales, por ejemplo, dieron línea en el Congreso que no se aprobara ninguna iniciativa que enviábamos, aunque ayudara lo que hicieron con la Reforma a la Ley Eléctrica era para mantener los precios, no salió, salió porque teníamos mayoría simple”, apuntó el presidente.

Video: ¿Qué Necesitan las Reformas para ser Aprobadas?

López Obrador comentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se dedicaba a rechazar lo que ya estaba aprobado por el Congreso "de manera sectaria, totalmente alejada su actitud de la justicia, de imparcialidad, sino por consigna. Espero que eso no lo sigan haciendo porque sí afecta mucho”.

Noticia relacionada: Juez Ordena Liberar al Hijo de 'El Marro' y a Otros Integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima

Reforma sobre Guardia Nacional

Sobre las iniciativas de reforma, López Obrador destacó la de la Guardia Nacional para que pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y dijo que "ha costado bastante crear esta nueva institución que es importante para proteger a la gente, se ha avanzado mucho”.

Noticia relacionada: AMLO: Habrá Castigo si Guardia Nacional Tiene Responsabilidad en Multihomicidio de Guanajuato

El presidente de México señaló que si la Guardia Nacional queda dependiendo de la Secretaría de Gobernación (Segob) o de otra institución “no tienen la disciplina o profesionalismo que tiene la Secretaría de la Defensa” y destacó que terminarían como la Policía Federal, porque "va llegar ahí un García Luna".

Historias recomendadas:

Con información de N+.

LSH