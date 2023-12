AMLO Reconoce a Bertha Alcalde por Declinar en Favor de Lenia Batres como Ministra de la SCJN

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció hoy 15 de diciembre a Bertha María Alcalde Luján por haber declinado en favor de Lenia Batres Guadarrama, quien fue designada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en lugar de Arturo Zaldívar.

El 14 de diciembre, Lenia Batres fue designada por el Presidente como nueva ministra de la Corte, tras una falta de acuerdos en el Senado de la República para escoger a alguien de la terna que también la integraban Bertha Alcalde y Eréndira Cruzvillegas Fuentes.

Durante su conferencia de prensa matutina desde Campeche, López Obrador describió que tras reunirse con Lenia Batres y Bertha Alcalde para decidir por una de ellas, pues fueron quienes obtuvieron más votos durante el proceso en el Senado, la segunda decidió hacerse a un lado.

Bertha me dijo: 'Presidente, yo gané la primera votación, pero después Lenia ganó las últimas dos, sacó más votos que yo, yo no tengo ningún problema, yo puedo ayudar en otra tarea'. No lo hice, pero tenía ganas de pararme a abrazarla, o sea, un acto de dignidad, de principios, excepcional, extraordinaria.