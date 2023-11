Senado Acelerará Nombramiento de Relevo de Arturo Zaldívar en la SCJN

El Senado acelerará los tiempos para hacer el nombramiento de la ministra que relevará a Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), informó el legislador Eduardo Ramírez, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política.

Esta semana, se votará por el pleno el procedimiento a seguir para que las tres mujeres propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador acudan a comparecer ante comisiones el próximo lunes.

Al día siguiente, el martes 28 de noviembre, María Estela Ríos, Bertha Alcalde Luján y Lenia Batres Guadarrama deberán acudir ante el pleno que ese día someterá a votación esta terna, en busca de lograr una mayoría calificada, que permita hacer el nombramiento.

Si no se lograra el voto requerido de dos terceras partes de los legisladores, la terna se rechazaría para que el presidente haga llegar una nueva propuesta a los senadores.

Eduardo Ramírez, coordinador de los senadores de Morena, señaló:

Vamos a agotar nuestra discusión aquí en el Senado; si no alcanzamos en la primera vuelta, va una segunda vuelta para la mayoría calificada. Si no nos ponemos de acuerdo, ya está en posibilidad el presidente de hacer el nombramiento que proponga para que vaya a la Suprema Corte de Justicia; nosotros vamos a acelerar los tiempos para que esa discusión, si no se alcanza la mayoría calificada y vuelven a mandar la siguiente terna, volverla a mandar a comisiones, someterla al Pleno y no debe quedar pendiente para el 15 de diciembre