Los senadores decidieron que será este miércoles cuando sometan a votación la terna propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para nombrar a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Esto con el propósito de dar 24 horas a su publicación en la Gaceta Parlamentaria y dar máxima transparencia al trámite legislativo.

En el inicio de la sesión de este martes, la presidencia del Senado lo informó así al pleno y destacó que el dictamen que declara la idoneidad y elegibilidad para el cargo de Bertha María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González, permanecerá publicado hasta el momento de su votación.

Las tres candidatas fueron citadas para este miércoles. Podrán dar un mensaje desde la tribuna con una duración de 15 minutos, sin posibilidad a preguntas o interpelaciones. Luego, la votación se realizará por cédula en urna transparente.

Senadores de oposición votarán en contra y calculan que para lograr la mayoría calificada que permita hacer el nombramiento, Morena necesitaría al menos el voto de 10 opositores. Así lo aseguró Kenia López Rabadán, senadora del PAN.

Necesitan diez votos en el partido oficial y sus aliados. Necesitan diez votos y no los van a conseguir de la oposición, no los van a conseguir del PAN. Y como yo he dicho respetuosamente, conmino a todos mis compañeros de la oposición a que mostremos nuestro voto para que quede claro quién defiende al Poder Judicial, para que quede claro quién quiere un Poder Judicial autónomo

El senador morenista, Ricardo Monreal, no descartó lograr un acuerdo y recordó a la oposición que es mejor que los senadores cumplan con su responsabilidad de nombrar a la ministra sin que se llegue a la posibilidad, prevista en la Constitución, de que el presidente haga la designación directa.

Monreal aclaró que desconoce la posibilidad de que la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, pueda ser una propuesta si la terna actual se rechaza en la votación de este miércoles.

No lo sé. No sé cuál sea esa posibilidad, pero lo primero que tenemos que hacer es agotar ésta, agotar este proceso en el que están inscritas tres personas, que ayer se calificó de idónea, la idoneidad de la propuesta. A mí no me gustaría renunciar a mi responsabilidad de elegir a la ministra. No me gustaría que el presidente asumiera una facultad por la omisión del Senado