¿Cuánto Dinero Dará el Gobierno a Víctimas de Accidente del Tren Interoceánico?

Las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca recibirán un apoyo económico provisional por parte del Gobierno federal, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, quien visitó los centros médicos donde son atendidos algunos lesionados.

La mandataria precisó que el monto es para que familiares de las 13 personas que murieron en el accidente, así como de quienes quedaron con heridas, no pasen mayores necesidades en lo inmediato.

Desde Salina Cruz, Sheinbaum anunció el recurso tras una entrevista improvisada con varios medios de comunicación, la tarde de este 29 de diciembre, un día después de la tragedia ocurrida en un tramo de la Línea Z en la localidad de Nizanda.

La presidenta señaló que la coordinación para entregar el apoyo será a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Secretaría de Gobernación, por lo que personal de esta área ya atiende los casos en conjunto con los Servidores de la Nación.

Apuntó que se busca cubrir algunos gastos funerarios y destacó que en la distribución igual participan funcionarios de la administración de Salomón Jara, gobernador de Oaxaca.

Hay un compañero de la Comisión de Víctimas que está atendiendo, está también la regional de, bueno, la estatal de los servidores de la nación, los servidores de la nación y está también el gobierno del estado con un equipo grande apoyando

Se va a dar un primer apoyo a todas las familias para que no tengan que estar haciendo gastos, se le está dando apoyo funerario y todo lo que se requiera para el apoyo a las familias

¿De cuánto será el apoyo?

La titular del Ejecutivo federal indicó que su gobierno dará 30 mil pesos por cada víctima del descarrilamiento, sin embargo, luego de las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR), los afectados podrán recibir una cifra adicional.

Sheinbaum señaló que se trata de un alivio temporal, en medio de la tragedia por la que pasan decenas de personas, adicional a los gastos de traslado y tratamiento en hospitales.

Son 30 mil pesos que se les va a dar a cada persona que, pues nada más para que no tengan que hacer gastos en nuevos días, y van a estar los compañeros para que no tengan que hacer ningún gasto, sino por lo menos dentro de esta situación tan trágica y terrible para muchos de ellos, no tengan que además estar erogando

Es un apoyo inmediato, además, repito, de los gastos de traslado y todo el apoyo que requieran los familiares y se va a apoyar con todo lo que se requiera de acuerdo a lo que determine la fiscalía

La presidenta recalcó que el apoyo será para uno o dos días, mientras la FGR determina qué causó el accidente, pues a partir de ahí podría accederse al seguro para viajeros contratado por Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), la empresa de la Secretaría de Marina que se encarga de operar el Tren Interoceánico.

Vamos a estar en contacto con ellos en el momento en que la Fiscalía pueda determinar lo más pronto posible la causa, se las va a dar un apoyo adicional

Por parte de la Comisión de Víctimas de la Secretaría de Gobernación se va a dar todo el apoyo a todas las familias. Este apoyo que les digo, este monto, solamente para uno o dos días

Atención a todos

Cuestionada por la falta de insumos médicos en los hospitales donde se atiende a los heridos, la mandataria insistió que se ofrecerá todo el apoyo que se requiera.

Agregó que hay víctimas graves y otras con lesiones menores, pero aquellas con más daño serán trasladadas a otros centros de nivel de atención superior en Oaxaca capital si es necesario. En tanto, se evalúan las condiciones de todos.

Mientras tanto, apuntó, peritos especializados realizan la recuperación de indicios en el sitio del accidente ocurrido la mañana del 28 de diciembre, cuando el tren se dirigía a Coatzacoalcos, tras salir de la estación de Salina Cruz, y donde resultaron más de un centenar de heridos.

