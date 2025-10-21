Diputados Aprueban en lo General y en lo Particular la Ley Aduanera; Pasa al Ejecutivo Federal

La Cámara de Diputados aprobó este martes 21 de octubre en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la Ley Aduanera, devuelta para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.

Con 343 votos a favor, 123 en contra y cero abstenciones, el proyecto fue aprobado esta tarde y turnado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. La entrada en vigor de la Ley Aduanera será el 1 de enero de 2026.

El documento, que devolvió la Cámara de Senadores para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional, fue considerado de urgente resolución y se sometió a discusión y votación de inmediato.

#ALMOMENTO | Queda aprobada, en lo general y en lo particular, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la #LeyAduanera.

Ley Aduanera divide posturas en la Cámara de Diputados

Al respecto, el diputado Fernando Jorge Castro Trenti de la bancada de Morena expuso que la reforma "es profunda, ya que trastorna los sistemas antiguos porque los actualiza, los transparenta e incluye a la tecnología porque los procesos van a ser videovigilados".

Va a haber más orden, se va a barrer la corrupción de arriba para abajo, van a ser corresponsables los que reciben una patente para que en nombre del Estado certifiquen lo que sale y lo que entra

Mientras que la diputada Teresa Ginez Serrano del PAN resaltó que la minuta fue devuelta a la Cámara porque el Senado modificó el artículo primero transitorio para establecer que la entrada en vigor será el 1 de enero de 2026.

Es claramente un cambio menor, una maniobra que pretende aparentar apertura, pero que solo retrocede por dos meses la aplicación de disposiciones que son nocivas para el país. Esta reforma representa un retroceso

A su vez, el diputado del PRI, Emilio Lara Calderón, dijo que la minuta solo modifica el artículo primero transitorio para retrasar la entrada en vigor de la reforma aduanera para el 1 de enero de 2026.

¿En qué consiste la reforma a la Ley Aduanera?

La Ley Aduanera permitirá aumentar la recaudación de impuestos y también impondrá penas más severas a quienes violen la normatividad.

Los senadores explicaron que esta reforma moderniza las reglas para un comercio exterior más competitivo, fortalece la transparencia y legalidad de los procedimientos aduanales.

Además, asegura una recaudación justa, equitativa y solidaria que sostenga las finanzas públicas sin imponer nuevos cargos a la ciudadanía.

