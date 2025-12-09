Diputados Avalan Cuatro Foros de Consulta Sobre Reforma para Adelantar Revocación de Mandato.

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados acordó el lunes 8 de diciembre realizar cuatro foros de consulta para analizar la reforma al artículo 35 de la Constitución, con la que se pretende adelantar un año la Revocación de Mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El aval fue con 18 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones. La comisión respaldó que se lleven a cabo las sesiones de consulta a especialistas con el fin de profundizar la iniciativa que modifica las fracciones VIII y IX del artículo referido, que fue presentada por el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar.

La diputada Lilia Aguilar, del Partido del Trabajo, dijo que solo se extenderán a dos consultas más.

"La propuesta es muy sencilla y simplemente que doblemos el número de sesiones y así no hay sorpresas para nadie ni la misma estructura que tiene la Comisión y de esa manera, de esa manera es exactamente lo mismo, el procedimiento solamente a sumar dos sesiones más", precisó.

Se busca la participación de 32 especialistas en la materia, por la que se pretende adelantar un año la revocación de mandato de la presidenta para que esa votación se lleve a cabo en junio de 2027, cuando se eligen a los diputados federales, y no hasta agosto de 2028, como establece actualmente la Carta Magna.

Alejandro Peña, diputado de Morena, dijo que se plantea el debate para obtener conclusiones que puedan ser consideradas en el Pleno de la Cámara baja.

"Lo que está planteando esta Comisión es llevar a cabo una consulta con especialistas, que vengan y que nos hagan saber lo que opinan, no se ha determinado todavía nada", añadió.

Video: ¿Qué Se Pretende al Adelantar la Revocación de Mandato en México?

"Que vengan a dar el debate, que vengan a exponer y que derivado a eso se retomen las conclusiones para ver qué es lo que en su momento llevaremos a cabo en el pleno para el ejercicio de la votación y que sobre de eso se determine qué es lo que se va a llevar a cabo o no", comentó.

¿Qué criticó la oposición?

La oposición afirmó que la propuesta no establece ni siquiera las fechas en que se llevarán a cabo estas consultas, por lo que acusaron que la propuesta se encuentra sin reglas claras e improvisadas.

Noemí Luna, diputada del PAN, calificó el caso como una improvisación y exigió que las consultas se realicen en todo el país.

"No tenemos claro ni fechas ni a quién se va a atender y no, nosotros no nos oponemos al diálogo, a lo que nos oponemos es a la improvisación", cuestionó.

"Lo que exigimos es que realmente haya consultas en las 32 entidades federativas, que queden muy delimitados los ejes temáticos a discutirse en esas consultas"

"La participación ciudadana merece respeto, no simulación", reprochó.

Argumentaron que una consulta tiene que ser más amplia, porque hacerla tan cerrada y restrictiva, no permite la participación de todos.

Así lo hizo ver el diputado priista César Alejandro Domínguez, quien dijo que solo se pretende "dar atole con el dedo".

"Este tema de tratar de generar una consulta tan restringida, pues no permite verdaderamente que todas las voces puedan o podamos hablar al momento en el cual se trate de generar esta reforma, ahora bien, si es para darnos atole con el dedo a todos y hacer como que se hizo una consulta y al final de cuentas dejar las cosas igual, pues mejor suban otra vez el dictamen para poderlo debatir", dijo.

Video: Tercer Grado | Revocación de Mandato y Elecciones Intermedias.

Por su parte, la diputada Irais Virginia Reyes De la Torre, de Movimiento Ciudadano, puntualizó que si se quiere generar una reforma en donde se tome en cuenta la voz de la ciudadanía, se estaría haciendo un parlamento abierto con audiencias públicas, no procesos cerrados y limitados.

¿Cómo serán las consultas?

Según lo aprobado, la mecánica de participación en cada bloque se organizará de la siguiente manera:

Las sesiones de consulta tendrán una duración máxima de cuatro horas, divididas en dos bloques de dos horas cada uno

En cada bloque podrán participar hasta cuatro ponentes especialistas

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales emitirá un mensaje de bienvenida y se referirá en términos generales al motivo de las consultas y al formato de participación, por cinco minutos

Cada persona ponente especialista contará con hasta 10 minutos para su exposición inicial

Una vez concluidas las participaciones iniciales, tendrá lugar una ronda de posicionamientos y preguntas por cada grupo parlamentario, hasta por cinco minutos, en el siguiente orden: MC, PRI, PT, PVEM, PAN y Morena

Además, respuestas por cinco minutos y réplica de los grupos por tres minutos, y mensaje institucional de la Presidencia de la Comisión para el cierre del bloque

El diputado Leonel Godoy comentó que en fechas recientes estaba a debate el tema, y el diputado Ricardo Monreal, escuchando las opiniones de los coordinadores de los grupos parlamentarios, pospuso la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, y en aclaración a él mismo se acordó esta reunión para convocar a las consultas.

Con información de Cinthya Marín

ASJ