AMLO Reacciona al Discurso de Claudia Sheinbaum como Presidenta Electa de México

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló hoy 16 de agosto de 2024 en torno al discurso que Claudia Sheinbaum Pardo dijo el pasado jueves luego de recibir la constancia de mayoría, que la acredita como Presidenta Electa de los Estados Unidos Mexicanos, la primera mujer en estar al frente del Ejecutivo Federal.

Durante su discurso, Claudia Sheinbaum aprovechó los momentos tanto en la sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) como en el Teatro Metropólitan para destacar que "es tiempo de mujeres" y llamó a decirle presidenta "con a", para nombrar lo que existe.

Es la primera vez en 200 años de la República que recibe el reconocimiento de presidenta electa una mujer, presidenta, con ‘a’. Como lo he dicho, no lo asumo solo como un triunfo individual o como esfuerzo personal, el día de hoy, marcado ya en la historia de México, no llego sola, llegamos todas.