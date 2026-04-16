Ebrard Niega Uso Indebido de Recursos Públicos por Estancia de su Hijo en Residencia Diplomática

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, salió este jueves a responder las informaciones publicadas ayer sobre la estancia de su hijo en la residencia oficial de la embajada de México en Londres durante 2021, cuando él aún se desempeñaba como canciller.

Ebrard negó haber cometido un abuso de poder y afirmó que no se utilizó ningún recurso de manera indebida.

¿Cómo llegó su hijo a la residencia diplomática?

De acuerdo con lo explicado por el propio Ebrard, fue la entonces embajadora Josefa González-Blanco Ortiz-Mena quien le hizo el ofrecimiento de hospedar a su hijo en la residencia oficial. El secretario detalló que en ese momento su prioridad como canciller era la gestión de vacunas contra el Covid-19, y que aceptó la propuesta con reservas, luego de consultarlo con su hijo.

Según su relato, el joven —quien estudió psicología y medicina y tiene interés en la neurociencia— quería aprovechar la estancia para tomar cursos, y le advirtió que de no ir perdería la oportunidad.

Seis meses en Londres y un regreso anticipado

La estancia duró aproximadamente seis meses. El hijo de Ebrard decidió regresar antes de lo previsto porque las clases se impartían en formato Zoom y las restricciones sanitarias limitaban la actividad presencial. Durante su tiempo en Londres, organizó una exposición de pinturas y dibujos orientada a la salud mental de la comunidad mexicana en esa ciudad.

"No veo en ello ningún abuso de mi parte", declaró Ebrard al referirse a la situación, y agregó que si algo se le puede recriminar es haberse preocupado como padre por la salud de su hijo en el extranjero.

La respuesta a los críticos

Ante las voces que cuestionaron el episodio, el secretario de Economía respondió de esta manera:

"Veo mucha mezquindad en ese tipo de notas, porque las personas que lo promueven saben perfectamente bien la entrega de la cancillería mexicana y de tu servidor por traer a México las vacunas".

Ebrard destacó que su hijo participó de manera voluntaria en actividades para el bienestar de la comunidad durante su estancia, y que la conducta del joven "fue y siempre ha sido intachable", según sus propias palabras.

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CT