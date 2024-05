“Yo Voy a Gobernar para Todas y Todos", Afirma Claudia Sheinbaum en Tercer Grado

Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición 'Sigamos Haciendo Historia', conformada por Morena, PT y Partido Verde, habló con los analistas de Tercer Grado, Denise Maerker, Raymundo Riva Palacio, Leo Zuckermann, Genaro Lozano, Sergio Sarmiento y René Delgado, sobre sus propuestas y visión de gobierno en caso de ganar la Presidencia a la República.

Reiteró que de ganar la próxima elección el 2 de junio, le tocará “gobernar para todos” y calificó de “legítima” la marcha de este domingo de la Marea Rosa, ya que “eso es la democracia”, que en México se respeta para participar libremente, y negó que existieran descalificaciones como ‘traidores a la Patria’ y otras, contra aquellos que no apoyan su candidatura.

México ha cambiado mucho. Hay un sector de la población que no está conmigo y no hay ninguna descalificación. Es parte de un debate a 13 días de la elección donde normalmente se polariza… Es responsabilidad de todos y todas cuando hay una característica clasista y racista levantar la voz y decir que eso no es México. Me va a tocar gobernar para todos y para todas… Y con López Obrador tenemos una afinidad y tenemos principios similares y cada uno gobierna con lo que ha sido su historia