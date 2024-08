AMLO Considera ‘Hecho Histórico’ Calificación Favorable de Elección Presidencial por el TEPJF

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó hoy 13 de agosto de 2024 como "un hecho histórico" la calificación favorable de la elección presidencial de México por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con lo que se consolida el triunfo de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo.

El lunes 12 de agosto, el TEPJF declaró improcedentes los dos juicios de inconformidad que presentaron por un lado los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) en conjunto, y el presentado por el Revolucionario Institucional (PRI) por presuntas irregularidades en el proceso electoral para renovar la Presidencia de México, por lo que coincidieron en la improcedencia de la nulidad de la elección.

Video: TEPJF Califica de Infundadas Impugnaciones de la Oposición sobre Elección Presidencial

AMLO celebra resolución que favorece a Sheinbaum

Durante su conferencia de prensa matutina de este martes en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador consideró como "una noticia importante" la resolución del TEPJF que consolida el triunfo de Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales de México.

El Tribunal Electoral ha calificado la elección presidencial, es un hecho histórico, importante, desde luego falta la ceremonia oficial, pero ya se llevó a cabo la reunión de deliberación entre los magistrados del tribunal y ya resolvieron sobre la legalidad de la elección presidencial.

López Obrador consideró que esto es de gran relevancia, pues confirma que se trató de "una elección legal, legítima y todas las impugnaciones que se presentaron fueron desechadas por distintos motivos".

Además, destacó que no hay "no hay ninguna organización, ni oficial ni oficiosa del extranjero, hablando de fraude o de irregularidades. También, no hay que olvidarlo, el pueblo ayudó muchísimo, porque la diferencia fue como nunca, estamos hablando de 36 millones de votos a favor de Claudia Sheinbaum, la presidenta electa".

Noticia relacionada: Sheinbaum Realizará Evento Después de Recibir Constancia como Presidenta

Presidente destaca participación en elecciones 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó este martes que los 36 millones de votos que obtuvo Claudia Sheinbaum en las elecciones 2024 de México representan una cantidad mayo "que la población de varios países del mundo y una ventaja de 30 puntos".

El mandatario federal aplaudió la participación ciudadana en la votación del pasado 2 de junio y dijo que la cantidad de personas que acudió a las urnas es algo "para celebrar".

Fue buena la participación, alrededor del 60%, es para celebrar independientemente de los resultados.

Noticia relacionada: Claudia Sheinbaum Sí Tendrá Conferencias Mañaneras en Palacio Nacional

Luisa María Alcalde detalla resolución del Tribunal Electoral

En Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde Luján, expuso la resolución del Tribunal Electoral para declarar la validez de la elección presidencial, que da el triunfo a Claudia Sheinbaum Pardo.

Por mayoría, con los votos en contra de los magistrados Janine Madeline Otálora Malassis y Reyes Rodríguez, se desechó la demanda de Xóchitl Gálvez por carecer de interés jurídico, su pretensión se centró en obtener una resolución declarativa de responsabilidad

Respecto a los agravios expresados por los partidos políticos se calificaron como infundados porque no acreditaron de forma alguna sus pretensiones, pues las pruebas fueron insuficientes, puesto que mayormente se ofrecieron vínculos electrónicos de documentos privados

Sobre la supuesta existencia de violencia generalizada o la incidencia del crimen organizado en la elección se consideró que fueron situaciones de violencia aislada o focalizada en lo local que no incidieron en los resultados de la elección presidencial

Se declaró infundado el alegato consistente en la intervención sistemática e indebida de diversos sindicatos en favor de Claudia Sheinbaum. No se aportaron circunstancias de modo, ni de tiempo, ni de lugar

Inoperantes, los agravios sobre la supuesta intervención de personas servidoras públicas, en especial del Presidente de la República, a través de las conferencias matutinas. No se dio por acreditada una intervención sistemática y reiterada; no afectaron en la elección

Los quejosos no acreditaron la existencia del uso indebido de programas sociales, ni la coacción o compra de votos, pues las notas periodísticas presentadas no se consideraron como pruebas suficientes

Pretensión de nulidad de votación recibida en casillas fue inoperante, ya que no ofrecieron pruebas para su acreditación.

Es por ello que el tribunal decide por unanimidad de votos validar la elección presidencial. Así que se tiene previsto para el jueves 15 de agosto se haga entrega de la constancia de mayoría de la elección a la Presidencia de la República a Claudia Sheinbaum Pardo.

Alcalde Luján secundó lo dicho por López Obrador al destacar que México vive "una transición pacífica, democrática y en paz. Sin lugar a dudas, un momento histórico para nuestra democracia".

Historias recomendadas: