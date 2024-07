AMLO Pide Transparencia en Elecciones de Venezuela y Dice que México No Irá a Reunión de la OEA

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo hoy 31 de julio de 2024 que "lo que queremos es que haya pruebas, que se muestren las actas, que haya transparencia" en torno a los resultados de las elecciones en Venezuela, donde señalamientos de posible fraude y la proclamación de Nicolás Maduro como ganador desataron protestas que han dejado varios muertos.

Colombia pide transparencia. Este miércoles, el presidente de Colombia, Gustavo Petro , pidió resultados transparentes tras la votación en Venezuela y llamó al presidente Nicolás Maduro "permitir que el pueblo venezolano regrese a la tranquilidad mientras terminan las elecciones en calma y se acepta el resultado transparente cualquiera que haya sido".

Este miércoles, el presidente de Colombia, , pidió resultados transparentes tras la votación en Venezuela y llamó al presidente Nicolás Maduro "permitir que el pueblo venezolano regrese a la tranquilidad mientras terminan las elecciones en calma y se acepta el resultado transparente cualquiera que haya sido". Oposición agradece apoyo. Por su parte, el opositor venezolano Edmundo González agradeció "a la ONU, OEA, Unión Europea, los Estados Unidos, Brasil, Colombia, Chile, México, Argentina, España, Italia, Portugal, Perú, Costa Rica, El Salvador, Uruguay, Panamá, Guatemala, República Dominicana y Paraguay, por instar al respeto de la voluntad de los venezolanos".

AMLO pide que se presenten actas y transparentar resultados

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador dijo que no tiene elementos para señalar un posible fraude en las elecciones de Venezuela y pidió que "haya transparencia".

Yo creo que se deben presentar pruebas, las actas, pienso que deben tener actas, aunque la elección se haya llevado a cabo de manera electrónica, pienso que del procedimiento hay constancias para saber qué sucedió (...) No tengo elementos, no hay pruebas (de un posible fraude electoral) en el caso de Venezuela.

El presidente de México insistió en esperar a los resultados oficiales del conteo total de los votos y pidió que las inconformidades se resuelvan mediante las instituciones correspondientes.

"En el caso de Venezuela lo que queremos es que haya pruebas, que se muestren las actas, que haya transparencia y, una cosa que es muy importante, que no haya violencia, que se emplace a las autoridades electorales a que den todos los resultados y que se espere lo que planteen si no hay acuerdos, si no están conformes, deben haber instancias judiciales a qué acudir, pero no comenzar la confrontación y la violencia", señaló el titular del Ejecutivo federal.

México no irá a reunión de la OEA

En torno a la reunión que se llevará a cabo en la Organización de los Estados Americanos (OEA) para discutir la controversia que se vive en Venezuela por la reciente elección, López Obrador informó que no irá México.

Tengo información de que Alicia Bárcena no va a participar en la reunión de la OEA. No vamos a participar porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA: antes de conocer resultados el director de la OEA (Luis) Almagro ya había reconocido a uno de los candidatos sin pruebas de nada.

López Obrador aprovechó para criticar de nuevo el actuar de la OEA al cuestionar "¿para qué vamos a una reunión así?, eso no es serio, no es responsable, no ayuda a buscar una salida pacífica democrática a un conflicto de un país de América Latina y de cualquier país del mundo".

De nuevo, el Presidente criticó que hay injerencia. "Ya basta con eso, con el intervencionismo, los problemas de Venezuela se han estancado, no se les ha encontrado salida, porque es mucho el injerencismo, se meten del extranjero, no solo los gobiernos, los medios. Es mucha la intromisión".

