Gira de Sheinbaum en España: ¿A Qué Eventos Va y con Quiénes Tendrá Reuniones?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tendrá una gira este fin de semana en España, te decimos a qué eventos va y con quiénes tendrá reuniones.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en el marco de esta visita de trabajo, la presidenta mexicana sostendrá encuentros con:

Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente del Gobierno de España.

Gustavo Petro Urrego, presidente de la República de Colombia.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de la República Federativa del Brasil.

Yamandú Orsi, presidente de la República del Uruguay.

Mia Mottley, primera ministra de Barbados.

Mediante redes sociales, la titular del Ejecutivo Federal informó que ya va rumbo a Barcelona para representar a México en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia.

Camino a Barcelona representando a México en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia. pic.twitter.com/x6zjHHt8B5 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 17, 2026

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Sheinbaum tendrá encuentro con la comunidad mexicana que reside en España

Además, durante su gira de trabajo, la presidenta Claudia Sheinbaum tendrá un encuentro con la comunidad mexicana que reside en España.

Finalmente, el domingo 19, Sheinbaum Pardo visitará el Centro Nacional de Supercomputación, donde tendrá una reunión con académicos y funcionarios, y realizará un recorrido por las instalaciones de este complejo.

En esta gira de trabajo, la jefa del Ejecutivo Federal estará acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra; el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel y el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.

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