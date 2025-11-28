Gobierno Detalla Acuerdo con Transportistas y Agricultores para Levantar Bloqueos en Carreteras

Luego de cuatro días consecutivos de bloqueos en carreteras de varios estados, el Gobierno de México detalló hoy, 28 de noviembre de 2025, el acuerdo al que llegaron las autoridades federales con los transportistas y los agricultores, para terminar con las protestas y los cierres viales.

En la conferencia mañanera de este viernes, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), afirmó que “ya estamos de salida de este conflicto”, luego de atender las demandas de los transportistas y los agricultores, relacionadas con la seguridad en las carreteras y el agua.

“El agua es un derecho”

Respecto al tema del agua, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que “a quien defienda el privilegio de acaparar agua, ahí no estamos de acuerdo, porque es un asunto de importancia para todas y todos los mexicanos”.

El agua es un derecho, no un privilegio y no una mercancía.

Explicó que la esencia de la iniciativa que envió a la Cámara de Diputados, en octubre de 2025, para la expedición de la nueva Ley General del Agua, está relacionada con la venta o la transferencia de los derechos de las concesiones y su acaparamiento y eso “no puede cambiar”.

Cabe destacar que la iniciativa de la Ley General del Agua de Sheinbaum se prevé que sea votada, en la Cámara de Diputados, el próximo 10 de diciembre de 2025.

Detalles del acuerdo con transportistas y agricultores

Programas de apoyo para agricultores: El jueves, 27 de noviembre de 2025, se realizó una reunión con agricultores en la que se les informó sobre los programas con los que atenderán sus peticiones, así como las fechas en que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) estará en los estados de la República.

Apoyo directo: Los apoyos se darán directamente a los beneficiarios de los programas, en cada uno de los estados, no a las organizaciones.

Agua: La nueva Ley General de Aguas fue otro de los temas que se trató y se instaló una mesa de diálogo en la Cámara de Diputados, donde ya se atienden las observaciones y dudas de los agricultores.

Seguridad en carreteras: En otra mesa de trabajo, autoridades dialogaron con los transportistas, para escuchar sus demandas relacionadas con la seguridad en las carreteras.

Atención a las demandas: Las autoridades seguirán con la atención de las demandas, tanto de los transportistas como de los agricultores.

