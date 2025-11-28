¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy 28 de Noviembre? Este Es el Reporte sobre Autopistas en México

Esta semana, transportistas y agricultores mantuvieron sus protestas con bloqueos en carreteras de varios puntos del país, afectando la circulación de miles de vehículos; aquí te decimos si hay manifestaciones hoy, 28 de noviembre de 2025, en las autopistas de México.

En contexto: Transportistas y agricultores volvieron a protestar con bloqueos carreteros para exigir, principalmente, mayor seguridad, mejores precios para sus productos, frenar la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la aprobación de la nueva Ley General de Aguas, una iniciativa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Transportistas y agricultores ya habían amenazado con los bloqueos en las carreteras y los consumaron desde el lunes, 24 de noviembre de 2025.

Aquí en N+, te explicamos qué es la Ley de Aguas Nacionales, de 1992, y la nueva Ley General de Agua.

¿Hay bloqueos carreteros hoy?

Luego de cuatro días consecutivos de bloqueos carreteros y diálogo, autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), transportistas y agricultores llegaron a un acuerdo el jueves, 27 de noviembre de 2025.

Como parte de dicho acuerdo, los manifestantes se comprometieron a levantar, de forma inmediata, los bloqueos en las carreteras; sin embargo, hasta la noche del mismo jueves, todavía había algunos cierres.

Manifestantes del sector agrario liberaron varios bloqueos carreteros en algunos estados del país, como son:

San Luis Potosí.

Guanajuato.

Tamaulipas.

Sinaloa.

Sonora.

Y mantuvieron las manifestaciones y cierres en los siguientes estados:

Michoacán.

Jalisco.

Chihuahua.

Michoacán

Michoacán es uno de los estados que mantenía bloqueos carreteros en algunos puntos, con vehículos articulados, tractores y piedras, según informó la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes local (SICT).

De acuerdo con la SICT, los bloqueos continuaban en la Autopista 15D Maravatío-Zapotlanejo, a la altura de Ocotlán, en el kilómetro 426, en ambos sentidos.

La mañana de este viernes, la dependencia anunció que finalmente, las casetas ya habían sido liberadas.

Jalisco

La mañana de este viernes, la SICT de Jalisco informó que que las carreteras federales y las autopistas de cuota ya operaban con normalidad, luego de que los manifestantes levantaron los bloqueos.

Chihuahua

En la conferencia mañanera de hoy, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), mencionó que aún había un bloqueo en Chihuahua, pero “ya estamos de salida de este conflicto”.

