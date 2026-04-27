Godoy Promete Reestructura y Paridad de Género Como Eje del Nuevo Modelo en la FGR

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, compareció este lunes ante la Comisión de Justicia del Senado para presentar el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2030, un documento que coloca la reestructura institucional y la paridad de género como condiciones de base para transformar el funcionamiento de la Fiscalía General de la República (FGR).

El plan fue entregado al Senado el pasado 16 de abril y se articula en diez ejes de acción. Godoy expuso las líneas generales ante senadoras y senadores de los distintos grupos parlamentarios con representación en la comisión, acompañada por los nueve fiscales y los nueve titulares de los órganos especializados de la institución.

Menos burocracia, más investigación

El primer eje del plan contempla una reestructura orientada a optimizar procesos, clarificar competencias, erradicar duplicidades y fortalecer la coordinación interna. En términos presupuestales, la propuesta implica redirigir recursos humanos y financieros desde las áreas administrativas hacia las de investigación y persecución penal.

"La fiscalía nunca fomentará ni mantendrá a ninguna burocracia dorada", afirmó Godoy ante el pleno de la comisión.

La fiscal señaló que la administración del presupuesto apuntará a una gestión transparente, sin corrupción ni privilegios, y con resultados concretos para la ciudadanía.

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Senadores respaldan el plan, pero piden resultados medibles

Los grupos parlamentarios con representación en la comisión tomaron la palabra en turnos de cinco minutos. La senadora Lizeth Sánchez García, del Partido del Trabajo, valoró que el plan busque transformar la procuración de justicia con base en evidencia, inteligencia y atención a víctimas, aunque cuestionó cómo se concretarán los programas de capacitación y de qué manera la coordinación interinstitucional se traducirá en resultados efectivos.

La senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, reconoció que el documento recoge varios puntos del decálogo que su bancada presentó en diciembre de 2025 al momento de votar a favor de la designación de Godoy.

Sin embargo, solicitó directamente que la FGR atraiga las investigaciones de los feminicidios de Edith Guadalupe y Carolina Flores, casos ocurridos en la Ciudad de México que, a su juicio, evidencian deficiencias graves en las investigaciones a cargo de la fiscalía local. Barrales también señaló que el plan no aborda con suficiencia la protección de niñas, niños y adolescentes ante el riesgo de abuso sexual en el entorno digital y durante eventos internacionales de gran escala, citando el próximo Mundial de Fútbol.

Las críticas del PAN: sin indicadores, el plan es un catálogo de buenas intenciones

La senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Partido Acción Nacional, fue la voz más crítica de la sesión. Reconoció que el plan parte de un diagnóstico realista —incluyendo que seis de cada diez personas desconfían de la FGR y la cifra negra de 90% de delitos no denunciados—, pero advirtió que el documento carece de metas, indicadores y tiempos para dar seguimiento a los compromisos.

"Si no se dota de recursos suficientes, esto se va a convertir solamente en un catálogo de buenas intenciones", sostuvo la legisladora panista, quien también señaló que el plan no contempla coordinación con organismos internacionales como la DEA, el FBI o Europol, ni mecanismos explícitos para extradiciones, y que tampoco se aborda el rezago acumulado con el que Godoy recibió la institución.

Godoy responde: estabilidad laboral y prueba científica como apuesta central

En su segmento de respuestas, Godoy reconoció que los indicadores son una deuda del plan y comprometió la entrega de un informe anual al Senado para subsanar esa ausencia. Sobre el servicio profesional de carrera, señaló que el objetivo es dar estabilidad real a agentes, peritos y ministerios públicos, eliminando la incertidumbre de contratos temporales.

En materia probatoria, planteó que la apuesta de la fiscalía son pruebas científicas irrefutables —peritajes genéticos, análisis aeronáuticos— que no puedan ser descartadas por los jueces por insuficiencia técnica.

La senadora de Morena Nora Ruvalcaba cerró la ronda de intervenciones con un respaldo a la gestión y un cuestionamiento sobre cómo profundizar la investigación del feminicidio más allá de la coordinación interinstitucional, apuntando hacia el sector educativo y de salud mental como aliados necesarios.

Al concluir la comparecencia, los miembros de la Comisión de Justicia sesionaron de forma extraordinaria para dictaminar, entre otros asuntos, la aprobación del Plan Estratégico 2026-2030, conforme lo establece el artículo 88 de la Ley de la FGR.

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