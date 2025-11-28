Grecia Quiroz Solicita al IMPI Registro de Marcas "Carlos Manzo" y "Movimiento del Sombrero"

Grecia Quiroz, la alcaldesa de Uruapan, Michoacán, solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el registro de las marcas "Carlos Manzo" y "Movimiento del Sombrero", informó Santiago Nieto Castillo, titular del organismo descentralizado del gobierno de México.

Vía la red social X, Nieto Castillo informó que dichas solicitudes se encuentran actualmente en análisis y que desde el IMPI acompañarán el proceso hasta la resolución de las mismas.

Fue el pasado 14 de noviembre cuando Grecia Quiroz, viuda del alcalde Carlos Manzo, asesinado el primero de noviembre durante la celebración de Día de Muertos en Uruapan, Michoacán, envió al IMPI la solicitud de registro de ambas marcas.

El pasado 14 de noviembre Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, ingresó al @IMPI_Mexico la solicitud de registro de marca de "Carlos Manzo" y de "Movimiento Independiente del Sombrero", dichas solicitudes se encuentran en análisis y acompañaremos su proceso hasta la resolución de… — Santiago Nieto (@SNietoCastillo) November 28, 2025

¿Cuál es el proceso de registro de una marca en el IMPI?

Para registrar una marca ante el IMPI, se debe crear una cuenta en la plataforma en línea del instituto, llenar una solicitud con los datos relativos a la marca, pagar la tarifa correspondiente y firmar electrónicamente el formato.

También se puede hacer de forma presencial presentando los mismos documentos y formatos en las oficinas del IMPI. Previo al proceso, se recomienda hacer una búsqueda en el sistema del instituto para verificar que la marca no esté ya registrada.

