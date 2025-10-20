Inicio Nacional Politica Huachicol Fiscal: Cancelan Audiencia del Contralmirante Fernando Farías Laguna

Huachicol Fiscal: Cancelan Audiencia del Contralmirante Fernando Farías Laguna

|

N+

-

Fernando Farías Laguna, sobrino del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, está prófugo

secretaria de marina

Foto: Cuartoscuro | Archivo

COMPARTE:

La audiencia inicial de imputación contra el contralmirante Fernando Farías Laguna, por el delito de delincuencia organizada con fines de realizar delitos relacionados con hidrocarburos, programada para hoy, 20 de octubre de 2025, en los juzgados del Penal Federal del Altiplano, fue cancelada.

A Fernando Farías Laguna le fue revocado de manera definitiva el amparo que había solicitado contra una orden de aprehensión y hoy no se presentó al juzgado, en Estado de México.

A la audiencia tampoco acudió personal de la Fiscalía General de la República (FGR) ni algún representante legal del contralmirante, quien es sobrino del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Fernando Farías Laguna se considera prófugo de la justicia.

Video: Interpol Emite Ficha Roja contra Fernando Farías Laguna, Marino Vinculado al Caso del Huachicol Fiscal

Información en desarrollo...

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT

Corrupción en MéxicoJusticia
Inicio Nacional Politica Huachicol fiscal cancelan audiencia del contralmirante fernando farias laguna