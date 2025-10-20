Huachicol Fiscal: Cancelan Audiencia del Contralmirante Fernando Farías Laguna

La audiencia inicial de imputación contra el contralmirante Fernando Farías Laguna, por el delito de delincuencia organizada con fines de realizar delitos relacionados con hidrocarburos, programada para hoy, 20 de octubre de 2025, en los juzgados del Penal Federal del Altiplano, fue cancelada.

A Fernando Farías Laguna le fue revocado de manera definitiva el amparo que había solicitado contra una orden de aprehensión y hoy no se presentó al juzgado, en Estado de México.

A la audiencia tampoco acudió personal de la Fiscalía General de la República (FGR) ni algún representante legal del contralmirante, quien es sobrino del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Fernando Farías Laguna se considera prófugo de la justicia.

Video: Interpol Emite Ficha Roja contra Fernando Farías Laguna, Marino Vinculado al Caso del Huachicol Fiscal

Información en desarrollo...

Con información de N+.

RMT