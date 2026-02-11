CIRT Informa de Posible Huelga en Industria de Radio y Televisión

La Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) informó este miércoles 11 de febrero de 2026 que no se alcanzó acuerdo con los sindicatos en la revisión del Contrato Ley 2026, lo que abre la posibilidad de un estallamiento de huelga programado para las 00:00 horas del lunes 16 de febrero.

La reunión se llevó a cabo en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), con la participación de representantes sindicales y de la industria.

Fracasan negociaciones tras vencimiento de prórroga

Las partes debieron llegar a un acuerdo el pasado 30 de enero de 2026. Ante la falta de consenso, se obtuvo una prórroga que vence este domingo 15 de febrero.

Según un comunicado de la CIRT, persisten diferencias en diversos planteamientos entre la industria y los representantes sindicales. Los líderes sindicales consideraron una huelga inminente y señalaron que para ellos ya existe un periodo de prehuelga.

La industria solicita certeza regulatoria

La Cámara indicó que la industria de radiodifusión se encuentra en una imposibilidad jurídica, técnica y económica para concretar la revisión del Contrato Ley en los términos planteados por los sindicatos.

"La industria ha reiterado que actualmente se encuentra en una imposibilidad jurídica, técnica y económica para concretar la revisión del Contrato Ley en los términos planteados, por lo que ha solicitado certeza regulatoria que permita generar las condiciones necesarias para avanzar de manera responsable y viable en esta revisión", señaló la CIRT en su comunicado.

El sector argumenta que existen varias iniciativas legales en curso con afectación directa a esta industria, incluyendo acciones enunciadas por la Secretaría de Cultura en temas de leyes sobre audiovisuales y derechos de autor que generan incertidumbre.

La industria de radio y televisión da trabajo directo e indirecto a más de 150 mil personas en México. Los sindicatos se sumaron a la preocupación de la Cámara y añadieron las condiciones de sobrerregulación e inseguridad que vive el sector, factores que, aseguran, han afectado severamente su operación.

La CIRT informó que se mantiene en sesión permanente y continuará privilegiando el diálogo institucional, con el objetivo de construir alternativas que otorguen certeza jurídica, viabilidad operativa y estabilidad para la industria.

Este viernes 13 de febrero se tendrá una nueva reunión entre las partes. La Cámara indicó que mantendrá informados a sus afiliados de cualquier avance relevante, pero recomendó tomar previsiones ante el escenario de una huelga programada para la semana entrante.

"Nunca habíamos estado en una situación tan compleja, por lo que pedimos su apoyo y es probable que en las siguientes horas se convoque a una reunión de emergencia del Consejo Directivo de la CIRT", indicó la Cámara en su comunicado a afiliados.

De no lograrse avances en las próximas horas, existe la posibilidad de que se determine el estallamiento de huelga en los términos legalmente previstos para las 00:00 horas del 16 de febrero de 2026.

