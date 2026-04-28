INE Ordena Revisar Salarios de Funcionarios Para Evitar que Ganen Más que la Presidenta.

El INE afirmó que revisará los ajustes que debe hacer en los salarios y prestaciones de al menos 150 funcionarios para que no superen el sueldo percibido por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, detalló el acuerdo aprobado en sesión extraordinaria que plantea seguir la normativa del llamado Plan B de la mandataria que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 24 de abril.

"El mensaje que el Instituto Nacional Electoral envía hoy a la ciudadanía es uno solo, y es inequívoco: el INE cumple con el mandato constitucional", sostuvo.

En 30 días, las autoridades del órgano electoral deben tener un análisis de qué pueden cambiar en el presupuesto 2027 para respetar la nueva norma que los obliga a mayor austeridad y eficiencia.

En conferencia de prensa, Taddei aclaró que está abierta la posibilidad legal de ajustar salarios a la baja.

El acuerdo le ordena a la Secretaría Ejecutiva que revise cómo están definidos los sueldos dentro del instituto. Para ello, debe analizar tanto las tablas salariales como las reglas de pago y prestaciones, considerando a todo el personal: desde los funcionarios del Servicio Profesional Electoral Nacional hasta quienes forman parte de la rama administrativa.

Video: Cámara de Senadores Declara Validez del Plan B de la Reforma Electoral.

¿Quiénes serán evaluados?

La sonorense dijo que hay varios aspectos a evaluar en lo inmediato, pero estimó que se verán afectados hasta 150 funcionarios.

"Hay cuatro circunstancias en la que nuestra ubicación en una institución puede modificarse: una, por renuncia, otra por fallecimiento, otra por enfermedad permanente que te inhiba, y la siguiente por reforma constitucional", expuso.

"Estaríamos hablando entre 144, y 150 personas afectadas directamente por la reducción salarial de 19 mil empleados, consejeros, delegados locales, delegados distritales y directores ejecutivos, que es lo que, de manera inmediata, nos jala la vista", añadió.

Señaló que será un ajuste salarial en cascada, ya que se mueve el tabulador no solo de quienes más ganan, sino de quienes quedan en el puesto siguiente porque un subordinado no podría ganar más que el jefe de área.

Asimismo, aclaró que el llamado bono se mantiene porque está en la ley, y están analizando si continúan los seguros de gastos médicos mayores, el seguro para la separación y el seguro del retiro, con el fin de respetar la reforma electoral.

"Se le denomina en términos coloquiales, bono, pero, en realidad, es una compensación por trabajos extraordinarios durante un proceso electoral, que son todas aquellas horas extras que el personal del instituto aquí y en cualquier parte que tengamos oficinas realiza durante los procesos electorales", precisó.

"Sí está contemplado en la ley, ese también está a salvo", garantizó.

Taddei dijo que dirigir una institución tan grande como el INE requiere tomar cada decisión con mucho cuidado y responsabilidad, asegurando siempre que el organismo siga funcionando correctamente y que todas sus acciones estén plenamente respaldadas por la certeza jurídica.

Historias recomendadas:

Con información de Carmen Jaimes

ASJ