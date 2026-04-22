Desmienten Muerte de Jesús Murillo Karam: Abogado Explica Estado de Salud del Exprocurdador

El abogado del exprocurador Jesús Murillo Karam, exfuncionario detenido en 2022 por su presunta responsabilidad en el caso Ayotzinapa cuando era titular de la PGR, desmintió este miércoles que su cliente haya fallecido y confirmó que sigue internado en un hospital privado.

Javier López informó vía telefónica que Murillo Karam continúa hospitalizado y que, hasta el momento, no dispone de información precisa sobre una posible evaluación de su estado de salud.

Video: ¿Jesús Murillo Karam es un Preso Político?

Casi 10 días hospitalizado por el corazón y el cerebro

El exfuncionario lleva cerca de 10 días internado en un nosocomio privado a causa de padecimientos cardíacos y cerebrales, de acuerdo con su defensa.

Según información publicada el 18 de abril, fue trasladado desde su domicilio en la colonia Lomas de Chapultepec hasta el hospital, ubicado al sur de la Ciudad de México, donde permanece en terapia intensiva mientras los médicos estudian si presenta un edema cerebral.

A lo largo de su proceso penal, Murillo Karam ha requerido atención médica en distintos centros hospitalarios de la capital, incluyendo la Torre Médica de Tepepan y los hospitales de Xoco y Balbuena.

Video recomendado: Jesús Murillo Karam Llega a su Casa Para Cumplir con Prisión Domiciliaria; No Puede Salir

El exprocurador, la verdad histórica y Ayotzinapa

En agosto de 2022, personal policiaco de la FGR ejecutó la orden de aprehensión girada por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, en contra del entonces exprocurador.

La diligencia se llevó a cabo en el exterior de su domicilio; el exfuncionario no opuso resistencia y colaboró con las autoridades una vez que fue informado del procedimiento. Los cargos en su contra son desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa.

Murillo Karam es señalado como el autor de la llamada "verdad histórica", la versión oficial que sostuvo que los normalistas fueron asesinados e incinerados por integrantes de un grupo criminal. En abril de 2024, un juez le autorizó continuar su proceso en prisión domiciliaria en la Ciudad de México.

Con información de Arturo Sierra.

Historias recomendadas:

CT