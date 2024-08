Jueces y Magistrados Federales Inician Paro de Labores

A partir del primer minuto de este miércoles 21 de agosto, tribunales y juzgados del país suspendieron sus actividades por primera vez como parte del paro en el que los impartidores de justicia expresan su rechazo a la reforma judicial.

Con esta acción los jueces y magistrados se unen al paro iniciado el lunes 19 de agosto por miles de trabajadores del Poder Judicial en contra de dicha iniciativa.

En cuanto comenzó esta jornada informaron que la suspensión de labores es parte de lo que consideran “un acto legítimo de resistencia a la reforma, y hasta que esta misma sea desechada”. Asimismo dijeron que buscarán dar paso a una reforma integral del sistema de justicia que se construya, “a la cual se unirían”.

El paro indefinido en los juzgados y tribunales federales afectará los plazos establecidos para contestar demandas, vistas y ofrecer pruebas, es decir, el plazo no vencerá hasta que se reinicien las labores del Poder Judicial.



Sin embargo, se detalló que durante la suspensión no será posible tramitar asuntos nuevos, salvo aquellos catalogados como urgentes. De acuerdo con la declaratoria de suspensión de actividades de jueces y magistrados, que se sumaron a partir de este miércoles al paro, algunos asuntos considerados urgentes en materia civil son aquellos que requieran medidas cautelares o de protección en casos de violencia intrafamiliar y contra las mujeres, y protecciones a infancias.

En materia penal se consideran prioritarios procesos como la calificación de detenciones, vinculaciones a proceso y medidas cautelares relacionadas con prisión preventiva asi como con determinaciones sobre extradición.

En otras materias destacan como urgentes casos relacionados con derecho a la salud, migración y los que pongan en riesgo el suministro de servicios básicos, como agua y energía.

Los juzgados locales de los 31 estados y la Ciudad de México seguirán funcionando con normalidad, ya que no pertenecen al Poder Judicial de la Federación (PJF).

Gabriela Montaño, oficial de Tribunal Colegiado Civil y Administrativo en Mérida, Yucatán, dijo que no se está dejando en la indefensión a los gobernados, hay un juzgado de guardia actualmente, así como que incluso se amplió el catálogo de asuntos.

A pesar de las protestas, el coordinador de Morena en la Cámara de diputados, Ignacio Mier, anunció que la reforma se dictaminará en comisiones el próximo lunes y señaló:

Mientras que en la conferencia de prensa matutina del martes 20 de agosto, el presidente Andrés Manuel Lopéz Obrador se refirió nuevamente al paro en contra de la reforma judicial.

Ellos lo saben que es ilegal lo que están haciendo (...) a la mayoría de los mexicanos no les va a importar, hasta nos va a ayudar a que, si no están los jueces, no están magistrados, no están ministros en activo, tenemos cuando menos la garantía de que no van a dejar libres delincuentes del crimen organizado, y como no van a estar trabajando los juzgados tampoco va a haber libertad para delincuentes de cuello blanco