Lenia Batres Asume Provisionalmente Presidencia de la SCJN

La ministra Lenia Batres asumió de manera provisional la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hoy, 10 de febrero de 2026, debido a que el ministro Hugo Aguilar acudió a un evento de carácter oficial.

Aguilar Ortiz asistió este martes a la conmemoración del 111 Aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, celebrada en Santa Lucía, Estado de México (Edomex).

Toda vez que el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz se encuentra desempeñando una comisión de carácter oficial, conforme a lo señalado en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asumo provisionalmente la presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para el desarrollo de la sesión pública ordinaria correspondiente al día de hoy martes 10 de febrero de 2026.

Así lo dijo Batres al inicio de la sesión pública ordinaria del Pleno de la Corte, en la que además dio la bienvenida a estudiantes de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz presentes en la SCJN.

