Presentarán en Senado Informe que Señala a Maru Campos por Violación a la Soberanía Nacional

Las comisiones unidas de Seguridad Pública y de Puntos Constitucionales del Senado de la República presentarán un informe que señala a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por violaciones sistemáticas a la soberanía nacional y a la Ley Nacional de Seguridad, luego de que la mandataria estatal declinó comparecer ante el órgano legislativo este martes.

Antes de la conferencia de prensa, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, adelantó en entrevista para N+ su postura sobre la negativa de Campos.

"Van de tontería y mentira, mentira y tontería. Yo no sé quién está censurando al gobierno del Estado, pero sí parecería que no es una actitud sensata, apegada a la ley y a la prudencia política", afirmó el legislador.

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Juicio político, una posibilidad que el Senado no descarta

A pregunta expresa, Mier no cerró la puerta a un juicio político contra la gobernadora, aunque condicionó cualquier acción del Senado al avance de las investigaciones de la Fiscalía General de la República y a la judicialización de la carpeta sobre la presencia de personal estadounidense en la Sierra Tarahumara durante el desmantelamiento de un laboratorio de droga.

Para que el Senado pueda iniciar ese proceso, aclaró, se requiere una sentencia firme en contra de Campos. "Por aquellos que tienen cargo de elección popular y que les alcanza el fuero constitucional, es cuando actuaremos", advirtió.

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¿Por qué no citaron a otros funcionarios de Chihuahua?

Durante la conferencia, Mier explicó que las comisiones decidieron no convocar a otros servidores públicos del gobierno estatal porque todos dependen directamente de la gobernadora. El informe de no asistencia que presentarán hoy establecerá, en cambio, la responsabilidad individual de cada funcionario involucrado, con base en sus propias declaraciones públicas.

Mier también descartó la creación de una nueva comisión para dar seguimiento al caso. "No vamos a crear ninguna comisión, ni transitoria ni permanente, toda vez que ya están integradas y ya, al menos públicamente, se establecieron responsables", señaló, y agregó que el asunto "le corresponde a la Fiscalía General de la República".

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Lo que documentará el informe:

Violación sistemática a la soberanía nacional por funcionarios del gobierno de Chihuahua

Violación sistemática a la Ley Nacional de Seguridad

Responsabilidad directa de Maru Campos como titular del Ejecutivo estatal

Responsabilidad individual de cada funcionario señalado

Sustento en declaraciones públicas de los involucrados

Una crisis que escaló con la renuncia del fiscal

El telón de fondo de la comparecencia fallida es una crisis institucional que se profundizó en los últimos días. Mier recordó que la presencia de agentes en Chihuahua se hizo pública a raíz de un accidente, y que el fiscal estatal —quien ayer presentó su renuncia— contribuyó a agravar la situación al generar, según el legislador, contradicciones en su versión de los hechos y al crear una unidad de investigación al margen de los procedimientos legales establecidos.

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Una invitación que terminó en ausencia

Senadores integrantes de las comisiones subrayaron que Campos fue convocada en términos institucionales. Su asistencia había sido confirmada previamente a través de una llamada telefónica con el coordinador parlamentario y con el senador por Chihuahua, lo que hace más llamativa su ausencia de último momento.

No obstante, los propios legisladores reconocieron los límites del procedimiento. La gobernadora remitió un oficio a la mesa directiva notificando su declinación, y senadores aclararon que, al tratarse de una invitación y no de una citación vinculante, Campos no cometió ningún ilícito al rechazarla.

"La gobernadora no estaba obligada a venir, no cometió ningún ilícito al rechazar la invitación", precisó Mier.

Ante la pregunta sobre los pasos a seguir, senadores explicaron que corresponderá a la Fiscalía General de la República determinar el alcance de lo que describieron como una "confesión pública" de funcionarios chihuahuenses, y posteriormente a la autoridad judicial definir consecuencias. En el caso de funcionarios con fuero constitucional, el Senado actuará una vez que concluyan los procesos correspondientes.

"Hay que esperar a que se terminen las responsabilidades de diversos funcionarios y, una vez que terminen, por aquellos que tienen cargo de elección popular y que les alcanza el fuero constitucional, es cuando actuaremos", advirtió Mier.

Mientras tanto, el acceso al salón del piso 14 de la torre de comisiones, donde estaba programada la sesión, fue restringido durante varios minutos sin que se informara si la reunión continuaría ni si se permitiría el ingreso a medios de comunicación.

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CT