Marx Arriaga se Mantiene en su Oficina; Dice que No ha Sido Notificado de su Despido

Este lunes, 16 de febrero de 2026, Marx Arriaga permanece en su oficina de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ubicada en avenida Universidad, al sur de la Ciudad de México.

El exfuncionario se mantiene en el mismo lugar desde el viernes pasado, luciendo la misma ropa. Durante la jornada de este lunes, se le observó frente a una mesa redonda junto con algunos ex compañeros de trabajo, mientras terminaba de consumir jugos de sabor y piezas de pollo rostizado.

Arriaga exige notificación

Arriaga insistió en que permanecerá en el lugar mientras no reciba un documento oficial que confirme su despido.

No estoy atrincherado, que estamos haciendo comités de defensa, y le digo claro a la Secretaría, y con esto termino, que entregue el oficio donde se termina la comisión que tengo y san se acabó, y aquí yo estoy cumpliendo mis funciones porque no me han entregado un oficio, y a mí no me van a cargar muertos, es decir, no me van a decir que no cumplí mis atribuciones

Al cuestionarle si únicamente requiere el oficio para dejar la oficina, el exfuncionario confirmó que con ese documento sería suficiente.

Respuesta a la presidenta Sheinbaum

Ante la pregunta sobre qué responde a la presidenta de México, quien señaló que nadie es dueño de los materiales escolares, Arriaga reconoció el trabajo de la mandataria mientras defendió su postura.

Video: Sheinbaum Habla sobre el caso de Marx Arriaga.

El exdirector aseguró que los libros de texto gratuito que coordinó sí incluyen temas de género, y afirmó que nunca recibió ninguna petición formal para que estos temas se agregaran a los textos.

Desafío al secretario de Educación

"No va a encontrar ni un solo oficio, y aquí le pido al secretario que dé pruebas de un solo oficio en el que se le haya solicitado a esta dirección; incluir un tema de género, en cambio, sí hay oficios, donde se solicita a esta dirección, quitar a los desaparecidos de Ayotzinapa", declaró Arriaga.

El exfuncionario señaló que su postura no representa un aferramiento al puesto, sino la defensa de un proyecto de nación y del plan de estudios 2022 vigente.

¿Qué pasó con Marx Arriaga?

La situación ocurre luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum revelara en conferencia mañanera la existencia de diferencias con Arriaga respecto a modificaciones en los libros de texto gratuitos. La mandataria explicó que el funcionario no estaba de acuerdo en que hubiera ninguna modificación a los libros.

Video: SEP nombra a Nadia López como Nueva Titular de Materiales Educativos; Sustituye a Marx Arriaga.

Autoridades de la SEP dieron a conocer este lunes que Nadia López García será la sucesora de Arriaga en la Dirección General de Materiales Educativos, mientras el funcionario destituido permanece en su oficina tras más de 70 horas de haber sido notificado de su separación del cargo.

Sheinbaum Pardo informó que a Marx Arriaga se le presentaron varias opciones tras su separación del cargo, incluyendo la posibilidad de permanecer en el Gobierno federal o asumir un puesto consular.

