Ministros Acusan Usurpación de su Identidad en Redes Sociales; Una Cuenta Falsa Pedía Dinero.

Hugo Aguilar, Lenia Batres y Giovanni Figueroa, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acusaron este lunes 8 de diciembre que fueron suplantadas sus identidades en redes sociales, e incluso, uno de los perfiles falsos solicitaba dinero.

Aguilar, presidente del Máximo Tribunal de Justicia del País, dijo que fue creada una cuenta de Facebook con su nombre, por lo que emitió un comunicado urgente para alertar a la ciudadanía.

El ministro señaló que se le atribuye la solicitud de dinero o la promoción de apoyos económicos, lo cual calificó como una falsedad.

Desde la cuenta falsa se solicitaban 700 pesos para acceder a un supuesto programa social que prometía entregar 18 mil pesos.

"He recibido información en la que se afirma que estoy solicitando dinero o promoviendo apoyos económicos. Es mi responsabilidad comunicarles que esto es completamente FALSO", indicó.

"No he autorizado a ninguna persona o institución a pedir recursos en mi nombre. Cualquier perfil, mensaje o publicación que así lo haga es totalmente ajeno a mi persona y busca engañar a la ciudadanía", advirtió.

El ministro presidente exhortó a la ciudadanía a difundir la aclaración y a reportar estos casos mediante los canales oficiales, con el fin de evitar que terceros cometan fraudes utilizando su identidad.

Batres acusa cuenta falsa en Instagram

Un caso similar con el del presidente de la SCJN ocurrió con la ministra Lenia Batres, quien también denunció la creación de un perfil falso que, en su caso, promovía una supuesta cartera de inversión que garantizaba altos rendimientos.

La ministra exhortó a la población a bloquear la cuenta fraudulenta. A través de una publicación, pidió bloquear el perfil que aparece con el usuario @leniabatres2, la cual, afirmó, es completamente ajena a ella.

"Por favor reportar y bloquear esta cuenta que suplanta mi identidad en la red social Instagram. Se identifica con el usuario @leniabatres2, es una cuenta falsa”, escribió, acompañando el mensaje con el enlace directo al perfil apócrifo.

Con perfil de Figueroa se pedía entrar a grupo de WhatsApp

El ministro Giovanni Figueroa también alertó sobre la usurpación de su identidad en una cuenta de redes. En su caso, pedían unirse a un grupo de WhatsApp donde darían recomendaciones financieras.

Figueroa emitió una advertencia pública sobre una cuenta de Instagram que utiliza su identidad sin autorización. En un breve mensaje, solicitó a la ciudadanía denunciar el perfil falso.

"Ayúdenme a denunciar la siguiente cuenta de Instagram que se está haciendo pasar por mí", publicó, acompañando el aviso con el enlace al perfil apócrifo.

En otro caso, la magistrada de circuito en materia administrativa, Ximena Jiménez, reportó la creación de una cuenta falsa que usurpaba su identidad, aunque no se detalló el modus operandi empleado.

Con información de Jessica Murillo

ASJ