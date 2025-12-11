N+ Focus: "Muevoleón": Movilidad Plagada de Corrupción
El gobierno de Samuel García presentó un plan para combatir la corrupción en movilidad, pero el programa insignia “MuevoLeón” carga acusaciones de corrupción. Esta es una investigación de N+ Focus
Una investigación periodística sobre los actos de corrupción que salpicaron al programa insignia de transporte público “MuevoLeón”, encabezado por el gobierno de Samuel García, y su mano derecha al frente del Instituto de Movilidad.
El gobierno de Samuel García presentó en 2022 un plan maestro para combatir la corrupción en el sistema de movilidad, pero a cuatro años de distancia, el programa insignia “MuevoLeón” carga acusaciones por actos opacos y extorsiones.
Esta es una investigación de N+ Focus que revela cómo el programa, encabezado por la administración del emecista y su mano derecha en el Instituto de Movilidad, está salpicado de irregularidades.
Entre las presuntas corruptelas destacan los servicios anómalos y aumentos injustificados de tarifas.
El entramado de "MuevoLeón" está envuelto en millones de pesos no solventados, un ex titular de movilidad vinculado a proceso y una crisis en el transporte público.
Las 88 denuncias contra funcionarios del IMyANL
Nuevo León es una de las tres entidades peor calificadas en los servicios de movilidad, y que no alcanza estándares internacionales en seguridad, accesibilidad y sostenibilidad.
Tan solo entre 2022 y 2025 se han acumulado 88 denuncias contra inspectores del Instituto de Movilidad y Accesibilidad del estado (IMyANL) por presuntos actos de corrupción como extorsiones.
La denuncia más importante contra funcionarios del IMyANL fue la del propio extitular, José Manuel Valdéz, cuya administración cometió presuntas irregularidades en las licitaciones de 2 mil unidades de transporte público.
El programa "MuevoLeón" fue acusado penalmente por no solventar 896 millones de pesos, que se debieron utilizar para comprar mil 800 unidades de transporte público para la Zona Metropolitana de Monterrey.
